Conep y PNUD reconocen 19 iniciativas de sostenibilidad

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reconocieron ayer 19 iniciativas empresariales que suben el estándar nacional en sostenibilidad, innovación y desarrollo humano.

En la presentación de la quinta edición del Catálogo de Prácticas Prometedoras, el presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, resaltó que la sostenibilidad no es un complemento en la agenda empresarial, sino el corazón de la competitividad moderna

Consideró que el sector privado dominicano es un agente de transformación capaz de generar cambios reales en la vida de las personas

Mientras la representante residente del PNUD, Ana María Díaz, afirmó que las prácticas prometedoras reconocidas a lo largo de las cinco ediciones representan una contribución acumulada de 4,500 millones de dólares.

En el campo de Modelo de Negocio se reconocieron las iniciativas Programa de inclusión financiera para bancarizar a población vulnerable, de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos; Fomenta Pymes Banreservas. del Banco de Reservas, Bienestar Integral, del Banco Popular; Colmado Verde, de la Cervecería Nacional Dominicana.

También Programa para la Gestión Integral de Residuos Eléctricos y Electrónicos, de Claro Dominicana, aumento de la Eficiencia Energética mediante la instalación del Sistema Fogging, de Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís, Sistema Integrado de vigilancia y control fitosanitario de la caña de azúcar, del Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI), CEPM Zero, del Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM), y Parque Solar Esperanza, de EGE-Haina.