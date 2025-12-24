Hasta el FMI ha cedido ante las criptomonedas

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

No sólo han sido gurúes de la banca internacional, como Jaime Dimon, que han tenido que ceder en su postura inicial de resistencia a reconocer la realidad de las monedas encriptadas, pues de ponerlas en duda y de, incluso insinuar que eran un fraude, ha pasado a incorporarlas como parte del negocio bancario. Este lunes JPMorgan anunció que ha empezado a ofrecer a sus clientes institucionales JPM Coin, que les permite tener una versión cripto de sus depósitos bancarios. La entidad usa la tecnología de Coinbase para este servicio.

Pero el cambio de actitud no se limita a la banca privada. Incluso, el cambio ha llegado al FMI, ancla del sistema financiero global, que es garante de estabilidad y actúa como una red de seguridad ante las crisis, al tiempo que promueve la cooperación monetaria internacional.

Ese navegante prudente que guía a la economía mundial a través de tormentas para que el buque no se hunda, parecía inicialmente abrazar la desconfianza y concentraba toda su atención en advertir sobre los riesgos de ese innovador medio de pago para el sistema financiero.

Luego comenzó a enfatizar la necesidad de supervisión y regulación, iniciando el reconocimiento técnico y estadístico, con la reforma del Manual de Balanza de Pagos (BPM7), incluyó los criptoactivos dentro de sus estándares de reporte macroeconómico, aunque aclarando que eso no significa necesariamente que reconociera a bitcoin como oro digital u otro activo equivalente a reserva de valor clásica.

Más recientemente, ha cedido aún más, al mostrar un claro apoyo e interés por las monedas digitales de bancos centrales (CBDC), que, su propio decir, pueden jugar un papel muy importante para interoperabilidad entre países.

Además, comenzó a trabajar en plataformas para conectar CBDC y facilitar pagos internacionales, lo que refleja un enfoque proactivo hacia la “tokenización” de flujos financieros globales. También ha mostrado apertura hacia stablecoins, en particular por su potencial uso en inclusión financiera.

El FMI se ha acercado tanto al mundo de las monedas encriptadas y actualmente desarrolla herramientas como una “Crypto Risk Assessment Matrix” (C-RAM), para que los países evalúen el nivel de riesgo que este medio de pago representa para su economía.

Finalmente, en una actitud más pragmática y menos dogmática, el FMI ya no rechaza las criptomonedas, sino que llama a gestionarlas mediante regulaciones claras, supervisión y cooperación internacional. Y lo hace convencido de que, cuando la tecnología abre una puerta, lo sabio no es impedirle el paso, sino cuidar la casa.