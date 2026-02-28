Formalidad del empleo y las mipymes, siguen como metas Gobierno Abinader

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

En su discurso de rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader recalcó ayer que parte de las metas de su Gobierno es elevar el empleo formal al 50% y superar las 350 mil medianas y pequeñas empresas formales en los próximos dos años.

En su alocución el primer mandatario señaló que para alcanzar esas metas van a hacer que la formalidad sea más fácil que la informalidad en el país.

Recordó que solo en el 2025 se logró un aumento del 20% en el salario mínimo del sector privado no sectorizado, que impactó a 1.4 millones de trabajadores.

“Según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, en 2025 se crearon 133,915 nuevos puestos de trabajo, alcanzando la cifra histórica de 5,139,951 personas ocupadas. Con ello se mantiene la tasa de desempleo abierta en uno de sus mínimos históricos de sólo 5.0%”, dijo.

Indicó que lo más importante de este aumento del empleo es el avance hacia la dignificación de los trabajadores, ya que la mayoría de esos nuevos empleos son en el sector formal, con lo cual la informalidad en el empleo sigue marcando disminuciones importantes.

Al referirse a las mipymes, anunció una medida para simplificar la vida de esta, donde los impuestos y tasas aduanales se puedan pagar también con tarjetas de débito y de crédito, lo que ampliará los canales para cumplir de forma ágil, simple y transparente, reduciendo fricciones, tiempos y costos.

También están, agregó, impulsando un modelo de scoring o puntaje crediticio con datos alternativos, para que miles de mipymes que hoy están fuera del sistema financiero puedan construir historial y acceder a crédito.

Dijo que para este sector, en resumen, habrá más facilidades, más crédito, más capacidades y más formalidad, porque cuando una mipyme crece, crece un barrio, y cuando miles de mipymes se formalizan, se fortalece la economía nacional.

Sobre la Minería

Abinader también trató el sector minero, donde resaltó los aportes en divisa de este y la oportunidad que tiene el país con la explotación de las tierras raras.

Dijo que en minería se alcanzó en 2025 un récord de más de US$2,600 millones en exportaciones, un crecimiento del 52% respecto al año anterior.

Explicó que cuando se habla de tierras raras se habla de la minería más valiosa en este momento porque estos materiales son la materia prima necesaria para construir las nuevas tecnologías.

“Hasta ahora hemos confirmado depósitos brutos de más de 150 millones de toneladas, con una calidad probada por los mejores laboratorios internacionales”, aseguró.

Dijo que los ingresos económicos que se obtendrán con la explotación del hoy más preciado mineral será la principal fuente no tributaria de ingresos.