Diferencia entre satélites comerciales, científicos y gubernamentales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Luego de que se diera a conocer que en República Dominicana se instalaría un puerto de lanzamiento espacial en Oviedo, provincia Pedernales, han surgido interrogantes sobre las diferencias entre los distintos tipos de satélites que se envían al espacio, especialmente los comerciales, gubernamentales y científicos.

De acuerdo con el portal especializado TelecomWorld101.com, los satélites privados de órbita baja desempeñan un papel clave en la expansión de la industria espacial comercial.

Satélites comerciales o privados

Los satélites privados de órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés) están orientados principalmente a servicios comerciales. Entre sus funciones se encuentran:

Proveer conectividad global.

Ofrecer internet de alta velocidad en zonas remotas.

Reducir la brecha digital.

Facilitar telecomunicaciones y transmisión de datos.

Apoyar sistemas de navegación y sincronización.

Además, estos satélites contribuyen a la predicción meteorológica mediante la recopilación de datos atmosféricos en tiempo real, información clave para sectores como la agricultura, el transporte y la gestión de desastres.

Según TelecomWorld101.com, el sector privado también participa activamente en el desarrollo de estaciones espaciales comerciales a través de acuerdos con la NASA y empresas como Blue Origin, Nanoracks, Northrop Grumman y Axiom Space, lo que ha impulsado la comercialización de la órbita terrestre baja.

Satélites gubernamentales

Por su parte, los satélites gubernamentales de órbita baja están enfocados en funciones estratégicas y de seguridad nacional. Entre sus principales objetivos están:

Apoyar operaciones militares mediante comunicaciones seguras.

Proveer imágenes en tiempo real para vigilancia.

Garantizar navegación precisa a través de sistemas como el GPS.

Contribuir al monitoreo meteorológico para la preparación ante desastres.

Facilitar comunicaciones oficiales y cooperación internacional.

Estos satélites operan en un entorno orbital cada vez más congestionado y juegan un papel importante en la seguridad internacional.

Satélites científicos

Tanto satélites privados como gubernamentales pueden destinarse a fines científicos. Estos participan en investigaciones sobre:

Cambio climático.

Desastres naturales.

Estudio de la atmósfera terrestre.

Clima espacial.

Observación del planeta.

La información recopilada permite mejorar la comprensión del comportamiento del planeta y respaldar la toma de decisiones en múltiples sectores.