Por si no vio el discurso: 30 frases que resumen el mensaje de Luis Abinader

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Si no vio completa la alocución presidencial ante la Asamblea Nacional, estas son las frases textuales más firmes y representativas del mensaje.

“Esta no es solo una fecha marcada en el calendario: es el latido más profundo de nuestra identidad.”

“Tener un país fue fruto del valor; pero construir una patria digna para todos es la tarea permanente de cada generación.”

“Hoy no basta con crecer. Hoy el reto es cómo crecemos y para quién crecemos.”

“El crecimiento fue importante, pero el desafío de nuestra generación es transformarlo en bienestar real para la gente.”

“Meta RD 2036 no es un plan para el futuro lejano. Es una estrategia que ya está en ejecución.”

“La lucha contra la corrupción no es una declaratoria más de este gobierno; es su columna vertebral, su brújula moral inamovible.”

“No habrá tregua, no habrá contemplaciones y no habrá marcha atrás.”

“En este gobierno no existen intocables. No existen protegidos. No existen excusas.”

“Mientras yo sea Presidente de la República, no habrá escondites, no habrá silencios cómplices y no habrá poder que esté por encima de la ley.”

“No habrá impunidad para la corrupción del pasado, ni tampoco para la que se cometa en el futuro.”

“Un Estado honesto no es una opción. Es una obligación moral.”

“No hay ni habrá tolerancia frente a las estructuras criminales.”

“El Estado Dominicano garantiza el orden público y quien atente contra él será perseguido de manera implacable, con todo el peso de la ley.”

“¡Aquí ya no hay territorios donde no pueden entrar las fuerzas del orden público. Aquí ahora solamente mandan el gobierno y las autoridades!”

“No hay desarrollo posible, en ningún plano, en un país ambientalmente inviable.”

“Cuidar la naturaleza es una obligación moral, no ideológica.”

“Modernizar el Estado no es solo digitalizar trámites o simplificar procesos. Es también fortalecer sus cimientos institucionales.”

“Con las reformas a la justicia penal estamos cumpliendo una promesa fundamental: construir un Estado que no tolere la impunidad.”

“No hablamos de palabras, hablamos de hechos.”

“No hay institucionalidad democrática sólida sin capacidad de defensa.”

“No hay Estado de derecho sin control efectivo del territorio.”

“El país ya cuenta con un muro fronterizo para proteger nuestro territorio. Ahora vamos a impulsar un verdadero muro económico.”

“No puede haber estabilidad donde predomina la informalidad.”

“La seguridad no se logra solo con vigilancia; se logra también creando empleos.”

“Estos reconocimientos no son trofeos simbólicos. Son evidencia concreta.”

“Porque una sociedad decente no puede construirse sobre privilegios heredados ni sobre violencias normalizadas.”

“La igualdad entre hombres y mujeres no es una concesión ideológica: es un deber moral del Estado democrático.”

“Somos un país en el trayecto del sol, pero también un país en el trayecto ya de la tecnología.”

“Con el primer puerto espacial en Oviedo, damos un paso histórico para insertar al país en la industria aeroespacial.”

“Somos un país pequeño en tamaño, pero grande en credibilidad y que multiplica su influencia”.