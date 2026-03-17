Foro Mujeres de Impacto: líderes discuten futuro del turismo en la República Dominicana

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Santo Domingo, RD. – La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) celebró la segunda edición del Foro Mujeres de Impacto, consolidando este espacio como una plataforma estratégica para analizar el presente y futuro del turismo desde una perspectiva económica, de liderazgo e innovación.

El evento reunió a destacadas líderes de sectores clave que inciden directamente en el desarrollo económico del país. El primer panel estuvo integrado por Lucile Houellemont, presidenta Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo; Lina García, presidenta Envases Antillanos y líder empresarial del Grupo Linda y Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos (ABA) quienes abordaron temas vinculados a liderazgo empresarial, resiliencia e innovación en entornos altamente competitivos.

En el segundo panel participaron Encarna Piñero, líder de uno de los grupos turísticos más importantes vinculados al desarrollo del turismo dominicano y Margalida Prohens, presidenta de una región como Islas Baleares generando un diálogo entre el Caribe y el Mediterráneo sobre modelos de desarrollo turístico, sostenibilidad, diversificación de la oferta y gestión territorial.

Turismo dominicano apuesta al liderazgo femenino como motor de inversión e innovación

El Foro Mujeres de Impacto fue concebido como un espacio para reflexionar sobre liderazgo, inversión y el futuro del turismo, impulsando la generación de ideas, conexiones y oportunidades que fortalezcan la participación femenina en los sectores productivos.

Juan Bancalari, presidente de Asonahores, resaltó el crecimiento sostenido del turismo en el país y el rol clave de la mujer en este proceso. “La dimensión que ha adquirido el turismo dominicano es el resultado de una sinergia público-privada efectiva, inversionistas comprometidos y trabajadores incansables. Sin el liderazgo, la innovación y el aporte de las mujeres, este éxito no sería posible”, expresó.

Durante sus palabras, Aguie Lendor destacó la importancia de este intercambio internacional. “Este diálogo entre Caribe y Mediterráneo nos permite reflexionar sobre los retos y oportunidades del turismo en el mundo actual: sostenibilidad, diversificación, innovación y adaptación a las nuevas demandas de los viajeros. Este foro tiene un propósito claro: construir puentes entre sectores, generaciones y experiencias de liderazgo”, afirmó.

Lendor también subrayó el compromiso institucional con la equidad y el desarrollo del talento femenino. “En Asonahores creemos firmemente que el futuro del turismo dominicano será más fuerte, innovador y sostenible si seguimos ampliando los espacios de liderazgo para las mujeres”, agregó.

El foro también incluyó testimonios que evidencian el impacto social del sector turístico. Por parte del proyecto Campo Conecta, que integra a productores locales en la cadena de valor hotelera, participó Ámbar Rijo Pache, de Higüey, provincia La Altagracia.

Asimismo, en representación del programa de inclusión laboral para personas con discapacidad, estuvo presente Emmily Suazo, acompañada de su madre, Teresa Betances, destacando los avances en formación e inserción laboral dentro del sector.

La actividad contó con el respaldo de importantes aliados del sector público y privado, entre ellos Grupo Puntacana, Banco BHD, Therrestra, Infotep, Sky High y Banco Popular Dominicano.

Con esta segunda edición, Asonahores reafirma su compromiso de impulsar iniciativas que promuevan el liderazgo femenino, fortalezcan el capital humano y contribuyan a un turismo más inclusivo, competitivo y sostenible en la República Dominicana.