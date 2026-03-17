Punta del Este acoge a expertos en Tok Sen y masaje ancestral para elevar estándares en wellness

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Punta del Este, Uruguay. — Uruguay reafirma su posicionamiento como destino de referencia para el turismo wellness en el Cono Sur. Los días 7 y 8 de marzo de 2026, Punta del Este fue escenario de la primera jornada de una formación internacional de excelencia en Tok Sen Vibrational Medicine y masaje ancestral. La gran convocatoria obtenida motivó la apertura de una segunda edición, programada para los días 13 y 14 de marzo, reuniendo una vez más a terapeutas y profesionales del bienestar en torno a dos figuras de reconocimiento mundial.

La formación estuvo liderada por Phiane Duquet, terapeuta corporal originaria de Quebec, Canadá, sexta campeona mundial de masaje Kobido y referente internacional en medicina vibracional y técnicas terapéuticas ancestrales. Duquet impartió el programa de Tok Sen, técnica milenaria originaria del norte de Tailandia que utiliza vibraciones generadas por instrumentos de madera para estimular las líneas energéticas del cuerpo, inducir una relajación profunda y liberar tensiones musculares acumuladas. Su dominio de la precisión postural y las técnicas ancestrales sitúa esta formación en el más alto nivel de la oferta educativa en bienestar terapéutico a escala global.

El programa contó también con la participación destacada del consultor, formador y speaker internacional Flavio Acuña, fisioterapeuta uruguayo con más de 25 años residenciado en República Dominicana y experto en wellness. Acuña impartió módulos sobre alineación de los cuatro ejes del cuerpo y técnicas de masaje ancestral, orientados al desarrollo de competencias prácticas y a la elevación del estándar profesional en terapias manuales.

La trayectoria de Acuña ha sido recientemente reconocida en los escenarios más relevantes del turismo internacional: en FITUR 2026, Madrid, recibió el Reconocimiento a la Cooperación Turística Internacional otorgado por ASICOTUR, y fue galardonado con los Premios Excelencias Turísticas en la categoría Wellness "Sociedades más sanas". Estos reconocimientos refuerzan el peso internacional de la formación realizada en Punta del Este.

Doble certificación internacional de alto valor. Al concluir el programa, los participantes recibieron una doble certificación internacional: la otorgada por La Gestuelle – L'oeuvre de beauté (Quebec, Canadá), en Tok Sen Vibrational Medicine, y la acreditación como ODM International – Elite Therapist Partner. ODM International es una entidad de acreditación internacional certificada ISO 9001, reconocida en más de 170 países, comprometida con la promoción de la calidad en los sectores sociosanitarios, de salud y bienestar, que avala el más alto nivel de competencias en técnicas terapéuticas de masaje ancestral. Esta doble acreditación, emitida a través de Flavio Acuña en su rol de Docente y Director acreditado con niveles IQF 4, IQF 5 e IQF 6 —los más altos estándares del International Qualifications Framework— posiciona a los profesionales certificados en la vanguardia del sector wellness a nivel regional e internacional.

La iniciativa contó con el respaldo de la Asociación de Bienestar, Longevidad y Turismo de Punta del Este y la Alcaldía de Punta del Este, instituciones que reconocieron en este encuentro un catalizador para el desarrollo y la proyección internacional del sector wellness en el destino.

El evento fue organizado por Lorena Acuña, Directora de Wellness Uruguay, y el Dr. Juan Hernández, CEO del Centro de Bienestar Terra Santa, quienes articularon la participación de figuras internacionales de primer nivel en un programa de formación diseñado para elevar los estándares del sector en Uruguay y la región.

La realización de esta formación en Punta del Este es una señal inequívoca del creciente interés por las terapias tradicionales y la medicina vibracional como pilares del bienestar contemporáneo, y del rol que Uruguay está llamado a desempeñar en la consolidación del turismo wellness latinoamericano.

Sobre Phiane Duquet

Terapeuta corporal originaria de Quebec, Canadá. Sexta campeona mundial de masaje Kobido y reconocida experta internacional en técnicas terapéuticas ancestrales, medicina vibracional y precisión postural. Fundadora de La Gestuelle – L'oeuvre de beauté.

Sobre Flavio Acuña

Fisioterapeuta uruguayo con más de 25 años residenciado en República Dominicana. Consultor, formador y speaker internacional. Experto en wellness y Medicina Tradicional China. Galardonado en FITUR 2026 con el Reconocimiento a la Cooperación Turística Internacional (ASICOTUR) y los Premios Excelencias Turísticas, categoría Wellness.

Sobre Wellness Uruguay – Lorena Acuña

Organización liderada por Lorena Acuña, dedicada al desarrollo y profesionalización del sector wellness en Uruguay, con foco en la formación de alto nivel y la vinculación de referentes internacionales con el ecosistema local.