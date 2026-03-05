Gabriel Del Río: “País ha avanzado con la cesantía”

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

La cesantía no es un obstáculo para el desarrollo de la economía, ya que el país ha avanzado desde que está se incorporó en el Código Laboral, aseguró ayer el sindicalista Kelvin Pascual, quien confía en que se aprobará el proyecto de modificación de la ley laboral en esta legislatura.

Dijo que la posición de los empresarios, de que el proyecto de ley sometido, que no toca la cesantía, no es para la economía actual, es absurda, porque la economía ha avanzado con este pago de indemnización a los trabajadores.

“Si ellos no quieren pagar cesantía, que no boten los trabajadores sin causa justificada y no hay problemas. No despida sin causa. Permita que se formen los sindicatos y que el país avance con los trabajadores organizados”, expresó.

Gabriel también se refirió a la iniciativa sobre la eliminación de impuestos obsoletos, la cual valoró e indicó que la indexación salarial, debería cumplirse.