El liderazgo femenino toma protagonismo en un encuentro que promete dejar huellas

El Auditorio del Centro INDOTEL Cultura Digital (Centro Cultural Indotel) se prepara para recibir, el próximo viernes 6 de marzo, de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., el evento "I Am Every Woman: Que brille tu luz interior".

Esta iniciativa, organizada por Mujeres Marketeras Latam y An Inspiring Mom,cuyas lideres Nelsy Pérez Matos y Bianna Peña Rubio destacan que buscan potenciar el liderazgo femenino y ofrecer herramientas de crecimiento bajo la premisa de que el potencial de cada mujer es infinito.

El evento contará con la participación de destacadas figuras de la comunicación, el sector empresarial y el mercado inmobiliario, estructurado en una serie de paneles y conferencias magistrales diseñadas para inspirar y conectar.

Un epicentro de estrategias y éxito empresarial que iniciará con la conferencia sobre Liderazgo y Mentalidad Emprendedora de Enrique Canela con el respaldo de la fundación Coca Cola, su proyecto Emprendamos Juntos y ADOPEM ONG.

Se llevarán a cabo los paneles:

"Voces que vibran y lideran el presente": Con la participación de comunicadoras de la talla de Zoila Puello, Zahory Fiallo, Viancamely Alcántara y Anelí Paredes.

"La Fuerza de la Palabra en la Era Digital": Moderado por Leticia Centurión y con la presencia de Millizen Uribe, Felivia Mejía, Celeste Pérez y María Jiménez.

Uno de los momentos más esperados será la grabación en vivo de dos episodios especiales de Vibrando Lindo Podcast con mujeres estrategas del mundo empresarial, corporativo y financiero.

Entre las protagonistas de este segmento se encuentran Rommy Grullón Y Rose Fortunato.

Ambas compartirán sus experiencias en el panel "Nexo Mujeres: Estrategas que impactan vidas", junto a Cindy Charles, Ileni McKenzie y la moderadora Nelsy Pérez Matos; el 2do episodio será moderado por Bianna Peña Rubio quien tendrá entre sus invitadas a Roberkys Rodríguez Tiburcio.

Asimismo, se presentará la "Historia de Éxito" de Sulín Lantigua, Vicepresidenta de Grabo Estilo, empresa referente en su nicho con 25 años de trayectoria.

Destacaremos el impacto social del proyecto Alcalá Lab iniciativa de la reconocida Diseñadora de Modas Tania Alcalá.

El sector inmobiliario tendrá un espacio protagonista en el panel "Mujeres de Acero: Forjando el mercado inmobiliario". Este conversatorio reunirá a mujeres de gran trayectoria en el Real Estate, tales como:

-Arlina Espaillat

-Marbel Lugo

-Rita Castillo

-Claudia Castillo

El panel será moderado por Isabel Fernández.

La jornada se enriquecerá con la conferencia magistral de cierre que disertará la reconocida Gisel Castillo, speaker mentora,conferencista CEO de @womanmeetlatam, titulada "¿Cómo crear una MARCA Visible, Relevante y Abundante?".