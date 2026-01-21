Gastronomía dominicana se posiciona como referente del Caribe en FITUR 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco de FITUR 2026, la Asociación Dominicana de Restaurantes (ADERES) junto al Ministerio de Turismo (MITUR), dieron a conocer los logros alcanzados para el posicionamiento y consolidación de la República Dominicana como referente del Caribe y la región en Turismo Gastronómico Sostenible, tras haber sido presentado su plan estratégico en 2024.

En el encuentro estuvieron presentes David Collado, ministro de Turismo; Giancarlo Bonarelli, presidente de ADERES; Omar Cepeda, pasado presidente de ADERES; Filipo Ciccone, tesorero de ADERES; junto a Luis Ros, presidente de la Academia Gastronómica Dominicana; Cristina Arana, vicepresidente de Macarfi España; Franklin Lithgow, presidente de Macarfi RD; Pedro Cuevas, responsable de Desarrollo Territorial de GOe Tech Center – Basque Culinary Center.

Giancarlo Bonarelli, presidente de ADERES, resaltó el progreso sostenido en la construcción de una visión clara para consolidar la gastronomía como eje estratégico del turismo dominicano. Subrayó, además, la incorporación del sector como prioridad nacional dentro de Meta 2036, bajo un enfoque orientado a su consolidación, escalamiento y sostenibilidad.

ADERES presenta avances del turismo gastronómico sostenible de la República Dominicana en FITUR 2026

Entre los logros, Bonarelli destacó la creación del Comité de Turismo Gastronómico, del cual forma parte ADERES, así como la participación de la institución en el Lab GOE - Gastronomy Open Ecosystem, -, junto al Basque Culinary Center. “Esta colaboración busca impulsar la formación, la investigación y la innovación, marcando el camino para la implementación del turismo gastronómico en la República Dominicana”.

Omar Cepeda, pasado presidente de ADERES, dijo que “este esfuerzo, desarrollado en colaboración público-privada junto a MITUR, ASONAHORES y otros aliados, ha permitido transformar el diseño inicial en acciones concretas, fortaleciendo la gastronomía como eje fundamental del turismo dominicano.”

Resaltó que “el primer eje estratégico es el producto dominicano, valorando sus ingredientes, su biodiversidad y su cadena productiva. Este enfoque conecta la agricultura familiar, los suplidores locales, restaurantes y hoteles en un modelo ‘de la granja a la mesa’, que fortalece la economía local y convierte la gastronomía en una experiencia diferenciadora para el visitante”.

Al dirigirse a los presentes, el ministro de Turismo, David Collado, reafirmó su “compromiso de declarar septiembre como el “Mes de la Gastronomía Dominicana”, iniciativa que contará con el respaldo del Ministerio de Turismo y de aliados estratégicos como turoperadores, líneas aéreas y hoteles, con el objetivo de impulsar el turismo gastronómico y fortalecer el posicionamiento de la República Dominicana como destino gastronómico. Seguiremos apoyando la gastronomía en nuestro plan estratégico, puntualizó”.

Durante el acto, Cristina Arana y Franklin Lithgow, en representación de la Guía Macarfi, entregaron un reconocimiento al ministro Collado, resaltando sus contribuciones al posicionamiento de la gastronomía dominicana como motor del turismo nacional.

Resultados que impulsan el sector gastronómico dominicano

Desde el 2024, de manera conjunta el sector ha avanzado en la institucionalización del plan, alcanzando logros importantes tales como la ampliación de la promoción internacional con la participación en ONU Turismo, reafirmando la importancia de la gastronomía en la construcción de un sector turístico responsable e innovador, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, se realizaron acercamientos con 50 Best Restaurants, donde la República Dominicana comienza a ganar presencia en el panorama gastronómico internacional, alcanzando ya posiciones destacadas en sus rankings. Por iniciativa de la Academia Dominicana de Gastronomía se ha posicionado al país en plataformas globales de referencia como la Guía Macarfi.

En materia de promoción local, la asociación ha fortalecido iniciativas emblemáticas como Restaurant Week, estableciendo septiembre como el ‘Mes de la Gastronomía’, así como Tapas Night, una propuesta que fomenta la creatividad y el uso de ingredientes autóctonos capaces de contar la historia culinaria del país. Estas acciones integran la identidad nacional, el producto local y el turismo, generando un impacto real en los comensales, mayor visibilidad internacional y contribuyendo a la construcción de una marca país coherente y sólida.

El objetivo de ADERES es claro: convertir la gastronomía dominicana en un motor de desarrollo, una marca país sólida y una ventaja competitiva sostenible para el turismo de la República Dominicana.