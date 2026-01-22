Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Día de la Virgen de la Altagracia: Luis Abinader pide fe, esperanza y paz para los dominicanos

Lency Alcántara

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, se unió este miércoles a la conmemoración del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, madre protectora de los dominicanos, elevando una oración por las familias y por quienes más lo necesitan.

Luis Abinader pide fe, esperanza y paz para los dominicanosEl mensaje fue difundido a través de su canal oficial de WhatsApp. 

