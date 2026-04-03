¿Se genera endeudamiento después de Semana Santa?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Semana Santa es una de las tradiciones religiosas más arraigadas en la sociedad dominicana. Muchas familias participan fielmente en las actividades de la Iglesia católica, mientras que otras mantienen costumbres culturales que se han transmitido de generación en generación.

Entre las prácticas más comunes se encuentran la preparación de platos típicos como las habichuelas con dulce, pescados y mariscos, además de las reuniones familiares en las provincias de origen.

Estos encuentros implican gastos adicionales en transporte, alimentación y ocio, lo que impacta directamente en el presupuesto de los hogares.

El esparcimiento también forma parte de la tradición. Miles de dominicanos visitan playas y ríos durante la Semana Santa, lo que genera gastos en transporte, compra de trajes de baño y comidas especiales. En un contexto donde la canasta básica supera los RD$48,000 mensuales, muchas familias recurren a préstamos de familiares o entidades financieras para disponer de recursos extras que les permitan cubrir estas actividades.

Economista Winston Marte habla sobre la Canasta Basica

El economista Winston Marte advierte que la prudencia es fundamental en esta época, ya que los compromisos financieros asumidos deben ser honrados. Señala que, aunque las tradiciones son parte esencial de la cultura dominicana, es importante mantener un equilibrio entre la celebración y la responsabilidad económica.

Deudas

El comerciante Marco Ovalix describe la situación con crudeza: “No todo el mundo tiene para hacer el pescaito a las habichuelas; me quedan debiendo hasta 10 mil pesos en Semana Santa mucha gente”.

Marcos Ovalix - Comerciante

Impacto en la economía local

Si bien supermercados, estaciones de servicio y restaurantes reportan un repunte en ventas, la morosidad posterior genera tensiones en la cadena de abastecimiento. Los negocios familiares, que dependen de la liquidez inmediata, son los más golpeados por los pagos diferidos.

La Semana Santa, además de su profundo significado religioso, se convierte en un espejo de la realidad financiera del país: una mezcla de tradición, consumo y endeudamiento. Los especialistas recomiendan planificar los gastos con antelación y mantener un equilibrio entre la celebración y la estabilidad económica.