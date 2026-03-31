¿Cuál es la agenda del presidente Luis Abinader para esta Semana Santa?

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El presidente Luis Abinader intensificará su agenda de trabajo durante el periodo de Semana Santa, con la programación de cuatro actos oficiales que se llevarán a cabo este martes entre el Distrito Nacional y la provincia de Samaná.

La jornada iniciará a las 8:30 de la mañana en la capital, donde el mandatario encabezará el lanzamiento del operativo “Proteger y Servir Semana Santa 2026”.

El evento, a realizarse en el parqueo frontal de la Policía Nacional, marcará el inicio de las acciones preventivas para garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto.

Samaná

Posteriormente, el jefe de Estado se trasladará a la provincia de Samaná para la inauguración formal de la Entrada de Samaná, obra clave para el impulso turístico de la región.

Asimismo, liderará una mesa de trabajo en Arroyo Barril para supervisar los proyectos de desarrollo local.

Distrito Nacional

Al cierre de la tarde, a las 4:00, el presidente retornará al Palacio Nacional para un encuentro estratégico con empresarios y representantes de diversos sectores industriales y comerciales, con el fin de abordar el control de precios de los productos básicos.

Continuidad de una agenda intensiva

Estas actividades dan continuidad a la agenda que el mandatario inició este lunes en Santiago, en el marco del 182.º aniversario de la Batalla del 30 de Marzo.

Durante su estancia en la "Ciudad Corazón", Abinader participó en el tradicional Tedeum y dejó inaugurada una moderna cancha techada en el Centro Educativo Blanca Mascaró.

En materia de seguridad jurídica y vivienda, el gobernante entregó 1,025 certificados de títulos de propiedad a familias de Hato del Yaque. Esta entrega forma parte de un proyecto que contempla un total de 1,359 títulos en dicha demarcación.

Con estas nuevas adjudicaciones, la actual gestión eleva a 7,359 el número de títulos entregados en la provincia de Santiago desde el año 2020, reafirmando el compromiso del Poder Ejecutivo con la titulación masiva de terrenos del Estado.

Con este despliegue de actividades, el Poder Ejecutivo reafirma su compromiso de mantener la operatividad gubernamental y el contacto directo con los sectores productivos, incluso en periodos de asueto nacional.