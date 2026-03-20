Gobierno dispone de RD$1,000 millones en subsidio a fertilizantes por conflicto en Medio Oriente

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El Gobierno dominicano anunció este jueves que dispondrá de RD$1,000 millones para subsidiar los precios de los fertilizantes por un período de tres meses, ante el alza abrupta de los valores y la escasez de esos insumos a nivel internacional, provocado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así lo informó el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien adelantó que la medida es parte de una serie de políticas gubernamentales para contrarrestar cualquier impacto en el país que se traduzca del conflicto en Medio Oriente.

"Es un subsidio que no es muy caro", indicó el ministro. Díaz añadió que esto busca, esencialmente, frenar cualquier aumento de precios de los alimentos debido a la situación crítica que encara el mundo.

El titular de Hacienda y Economía habló al finalizar el Consejo de Ministros, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña.

La jornada estuvo enfocada en revisar los avances de las prioridades de crecimiento económico y la estrategia nacional Meta RD 2036, con la participación de los principales líderes del sector productivo que coordinan sus comités estratégicos.

En un segundo bloque, el Consejo de Ministros abordó la preparación del país para enfrentar los efectos de los conflictos en Medio Oriente sobre la economía nacional. Durante la sesión se destacó que este contexto ha generado una alta volatilidad en el mercado energético internacional.

Las autoridades informaron que el presupuesto nacional contempla alrededor de RD$12,000 millones destinados a subsidios de combustibles, calculados sobre la base de un precio del petróleo WTI de US$65, y que ya se han identificado partidas adicionales por más de RD$10,000 millones para reasignación en caso de ser necesario. Asimismo, se resaltó que el país cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos para enfrentar este escenario, incluyendo reservas internacionales cercanas a US$16,000 millones, niveles adecuados de liquidez y acceso a financiamiento tanto en mercados internacionales como domésticos.

En ese sentido, se indicó que los depósitos del sector público superan los RD$300,000 millones entre el Banco Central y el Banco de Reservas, mientras que los ingresos fiscales se sitúan aproximadamente RD$4,000 millones por encima de lo presupuestado, lo que fortalece la capacidad de respuesta del Estado.