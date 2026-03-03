Gobierno elevará inversión pública en RD$45 mil millones y la llevará a 3 % del PIB

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, anunció que el Gobierno enviará un presupuesto reformulado que contemplará un incremento de al menos medio punto del producto interno bruto en inversión pública, equivalente a unos RD$45 mil millones adicionales este año.

Con este ajuste, la inversión pública se elevaría a por lo menos 3 % del PIB al cierre del año, como parte de una estrategia orientada a dinamizar la economía sin incrementar la deuda. Díaz explicó que el año pasado la inversión pública presupuestada representaba 2.2 % del PIB y fue llevada a 2.6 % al cierre del período.

Indicó que desde finales de julio la ejecución mensual de la inversión pública se duplicó, al igual que el gasto de capital sin transferencias, que también mostró un crecimiento superior al doble a partir de agosto.

“Estamos trabajando porque es necesaria más inversión pública y, obviamente, con la mayor eficiencia posible”, sostuvo al participar como orador invitado en el Almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), evento que contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña.

Precisó que la meta para este año ha sido acelerar la ejecución durante el primer semestre, objetivo que, según afirmó, ya se logró. Agregó que el incremento previsto se financiará en gran medida con los depósitos que posee el Estado dominicano en cuentas del Banco de Reservas y con deuda emitida con anterioridad, de manera que no implique un aumento adicional del endeudamiento.

Su presentación indica que la meta es acelerar la ejecución de la inversión presupuestada, donde el Gobierno pretende liberar la cuota de las principales instituciones (MOPC, MIVED y OPRET, entre otros) para que ejecuten un alto porcentaje de su presupuesto en el primer semestre.

Al cierre del presupuesto, no admitirán que las asignaciones de gasto de capital terminen yendo a gasto corriente. El presupuesto debe ser una herramienta de planificación: se asigna el gasto de capital a quien puede ejecutar. “Daremos estricto seguimiento a la ejecución de proyectos financiados con recursos externos, que históricamente han mostrado un porcentaje de ejecución que no nos satisface”, precisa la presentación mostrada en el almuerzo de Amchamdr.

Mientras, el ministro afirmó que “estamos dispuestos a ajustar el gasto público para acomodar una mayor inversión pública y mantener la restricción presupuestaria”.

Aseguró que al finalizar el año no se transferirán recursos de gasto de capital a gasto corriente y que se asignarán partidas a las entidades con mayor capacidad de ejecución, además de fortalecer el seguimiento de proyectos financiados con desembolsos de organismos multilaterales, cuyos procesos suelen ser más lentos.

Díaz destacó que para acomodar el aumento de la inversión pública y mantener la disciplina fiscal, el Gobierno redujo el gasto corriente en medio punto del PIB el año pasado. Señaló que son pocos los países que logran disminuir el gasto público de un año a otro.

Recordó que durante la pandemia del covid 19 el gasto público alcanzó 22 % del PIB. Posteriormente se redujo en tres puntos porcentuales hasta situarse en torno a 19 % del PIB.

El ministro subrayó que, pese al incremento del gasto de capital, el Gobierno cumplió la meta de déficit fiscal el año pasado, combinando mayor inversión pública con una reducción del gasto corriente.

Impacto en crecimiento

El funcionario afirmó que el fortalecimiento de la inversión pública tendrá un impacto relevante en la tasa de crecimiento económico, al tiempo que contribuirá a mejorar la calidad del gasto.

Sostuvo que el país enfrenta una fuerte restricción presupuestaria, marcada por el peso del pago de intereses y del gasto en el Ministerio de Educación, que en conjunto rondan el 8 % del PIB. Esta situación, explicó, obligó en años anteriores a reducir la inversión pública por debajo de 3 % del PIB.

No obstante, aseguró que la República Dominicana no atraviesa una crisis de solvencia. “Tenemos un desafío de eficiencia, pero no un problema de solvencia en las finanzas públicas”, expresó.

Indicó que el sector privado reconoce las limitaciones fiscales actuales. Citó como ejemplo una reunión reciente vinculada a la Meta 2036, en la que representantes empresariales plantearon la necesidad de mayores asignaciones presupuestarias para distintas instituciones públicas, ya sea para proyectos, asistencia técnica o promoción.