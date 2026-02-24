Grupo Pindstrup adquiere La Mundial de Coco

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El grupo agroindustrial europeo Pindstrup Mosebrug A/S, líder internacional en soluciones sostenibles para la horticultura y la agricultura profesional, anunció la adquisición de la empresa dominicana La Mundial de Coco, S.R.L., con la que marca su entrada a República Dominicana.

Indicó que forma parte de la estrategia de expansión en las Américas y del fortalecimiento de su cadena global de suministro de insumos agrícolas sostenibles.

La operación se enmarca en la apuesta de largo plazo de Pindstrup Mosebrug por República Dominicana como hub agroindustrial estratégico, aprovechando la ubicación geográfica, conectividad logística, disponibilidad de recursos naturales y talento humano, así como un entorno favorable para la inversión extranjera directa.

Pindstrup Mosebrug se posiciona entre las empresas líderes del sector que impulsa el desarrollo de soluciones de sustratos de cultivo más sostenibles, basadas en principios de economía circular y en el uso de materias primas renovables.

En ese contexto, la adquisición de La Mundial de Coco, combinada con las expansiones que el grupo viene realizando en la producción de fibra de madera, abre nuevas oportunidades para el desarrollo de sustratos agrícolas de alto valor agregado.

“Esa adquisición respalda nuestra trayectoria de crecimiento y la transición verde a la que Pindstrup está plenamente comprometido. El objetivo para 2028 es alcanzar un 40 % de materias primas no basadas en turba en nuestros sustratos de cultivo y actualmente ya hemos

alcanzado un 34 %”, indica.

Precisa que los productos de La Mundial de Coco y su potencial de expansión representan un paso significativo.