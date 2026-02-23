Banco Central: crece mercado laboral y baja la informalidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central informó que el mercado laboral registró en 2025 un aumento interanual promedio de 133,915 nuevos ocupados netos, y que el total de ocupados alcanzó un promedio de 5,139,951 personas, mientras la informalidad se redujo.

Explicó que al evaluar el mercado de trabajo desde la perspectiva del promedio anual de los cuatro trimestres, los últimos resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), los ocupados formales contribuyeron en promedio el 98.5 % (131,901) de los nuevos ocupados netos.

Señala que la informalidad total promedió 54.1 % en 2025, inferior en 1.4 puntos porcentuales respecto al 55.5 % del año 2024.

En el trimestre octubre-diciembre de 2025, la ocupación registró un aumento interanual de 117,948 nuevos ocupados netos respecto al mismo período del año anterior. De este total, el 72.7 % (85,764 personas) correspondió a trabajadores formales, mientras que el 27.3 % (32,184 personas) restante se ubicó en el sector informal, situando el nivel de informalidad en 54.2 %.

Indica que del incremento de 117,948 ocupados netos registrados, equivalentes al 72.7 %, mientras que los informales aumentaron en 32,184 trabajadores (27.3 %).

La tasa de ocupación (TO) promedió 62.9 %, mientras que la tasa global de participación (TGP) se ubicó en 66.2 %, alcanzando ambas el valor histórico más alto en sus respectivas series anuales.

La tasa de desocupación abierta (SU1) —el porcentaje de desocupados que buscan trabajo como proporción de la fuerza laboral— fue de 5 % durante el trimestre octubre-diciembre de 2025, para una una reducción de 0.2 puntos porcentuales respecto al mismo período del 2024.