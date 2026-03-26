Semana Santa: ¿cuánto cuesta hacer habichuelas con dulce en 2026?

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

La Semana Santa, o Semana Mayor, conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. En la República Dominicana, esta tradición —considerada la más significativa del calendario cristiano— también se vive desde la cocina: cada año, miles de hogares colocan en su mesa las emblemáticas habichuelas con dulce, un postre que forma parte esencial de la cultura gastronómica del país.

Sin embargo, en medio del arraigo de esta costumbre, surge una pregunta clave para muchas familias en 2026: ¿cuánto cuesta preparar este postre?

Para responderla, un equipo del periódico Hoy Digital consultó a comerciantes del Mercado de Cristo Rey y visitó varios supermercados del Distrito Nacional. A continuación, presentamos una calculadora detallada con los precios, por libra y por unidad, de los principales ingredientes para su elaboración.

• Habichuelas rojas: RD$75 por libra

• Astilla de canela (paquete de 42 gramos): RD$54

• Malagueta (paquete de 60 gramos): RD$79

• Leche evaporada (lata de 307 gramos): RD$65

• Leche condensada (lata de 403 gramos): RD$130

• Leche entera líquida 1 Lt RD$75

• Azúcar: RD$40 por libra

• Vainilla (pote pequeño): RD$42

• Nuez moscada (paquete de 22 gramos): RD$59

• Clavo dulce (paquete de 22 gramos): RD$44

• Pasas (caja pequeña): RD$30

• Pasas (caja grande): RD$139

• Batata: entre RD$20 y RD$45 por libra

• Sal: RD$20 por libra

• Mantequilla (tarro de media libra): RD$80

• Coco: entre RD$50 y RD$80 por unidad

• Galletas de leche (paquete pequeño): RD$9

• Galletas de leche (paquete grande): RD$49

Cabe destacar que, en el caso de los supermercados, estos ofrecen combos con productos de sus marcas, cuyos precios oscilan entre RD$450 y RD$1,100.

Precios altos y bajas ventas

Los comerciantes indicaron que, en comparación con el año 2025, el flujo de clientes se ha reducido considerablemente, lo que se traduce en una baja en la comercialización de los productos tradicionales de la temporada.

“Muy malas, malísimas (la venta). Muy poco flujo, no está como el otro año… mira, observa que no hay nada, no hay cuarto”, dijo Pata Rodríguez.

Pata RodríguezChaimy Soriano

“Aquí no se vende nada… el año pasado se vendía más que ahora. Todo se seca, los víveres, se pierden muchas cosas”, agregó Felipe Rosarios, quien tiene un pequeño puesto de venta de batata, coco y otros productos.

No obstante, los comerciantes reconocieron que los precios de los ingredientes mencionados han experimentado incrementos.

“Hacer unas habichuelas, no es todo el mundo que puede comer habichuelas, porque dime tú, si la libra de habichuelas sale en 75 pesos, una libra de azúcar que le cueste 40, canela ¿cuánto se le van? Como mil y pico de pesos, y es una libra de habichuela, imagínate tú”, pronunció Rodríguez.

“Con dos libras de habichuelas se gastan unos setecientos pesos. A partir de ahí tú deduces, pero para que unas habichuelas con dulce queden bien, se necesitan alrededor de RD$2,000”, añadió Denny Camacho, quien tiene un almacén en el Mercado de Cristo Rey.

De sulado, Altagracia Cruz manifestó: “Bueno, como está la situación, es difícil, porque todo está por las nubes. Todo caro. No se sabe si iremos a comer en Semana Santa habichuelas”.

En tanto, Maribel Marte consideró los precios asequibles y afirmó que esta Semana Santa preparará habichuelas con dulce para compartirlas con familiares y amigos.

“Sí, yo voy hacer habichuelas con dulce. Me gustan con su pasa, coco, vainilla, leche y me gusta echarle hasta casabe. Yo las comparto con mi esposo, hijos, vecinos, con mi gente”, pronunció la ama de casa.