Mantenimiento de ETED afectará servicio eléctrico en Haina Oriental y Manresa

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que, este sábado 9 de mayo de 2026, en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., realizará trabajos de reemplazo de estructuras por deterioro en la línea de transmisión 69 kV Haina – Puerto de Haina, como parte de su compromiso con el fortalecimiento y la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Durante el período de mantenimiento, se verá afectado el servicio eléctrico en las comunidades de Haina Oriental y Manresa, pertenecientes al Distrito Nacional. Asimismo, las empresas Haina International Terminals y Puerto de Haina.

La ETED agradece la comprensión de los ciudadanos y sectores impactados, reiterando su compromiso de seguir trabajando por un sistema eléctrico más robusto, moderno y confiable para el desarrollo del país, en su rol de habilitador de la transición energética y digital de la República Dominicana.