Helados Bon busca 600 nuevos comercios en EE.UU. para 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La marca país de la República Dominicana Helados Bon anunció su firme ruta de expansión internacional, con una visión clara de crecimiento: alcanzar entre 450 y 600 nuevos comercios en Estados Unidos para el año 2026, consolidando su presencia en los estados donde ya opera antes de incursionar en nuevos mercados.

La empresa, con más de medio siglo de trayectoria, continúa extendiendo su legado hacia el mercado norteamericano, llevando el sabor y la alegría del helado dominicano a la comunidad de la diáspora. Su más reciente logro es la entrada al estado de Florida, con presencia en Miami y Orlando desde junio de 2025, en los principales supermercados y bodegas dirigidas al público dominicano y latinoamericano.

La directora de Mercadeo y Nuevos Negocios de Helados Bon, Carolina Pantaleón, destacó que esta expansión “no es solo un crecimiento comercial, sino una oportunidad para conectar con nuestra gente, con nuestros sabores y con nuestras raíces. Queremos que cada cucharada sea un viaje de regreso a casa”, expresó.

Además de Florida, Helados Bon mantiene operaciones en Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Pennsylvania, New Jersey y Maryland, fortaleciendo su red de distribución y reafirmando su compromiso de llevar productos de calidad, tradición y alegría a cada rincón donde haya un dominicano, dijo.

Producción local, calidad garantizada

Uno de los factores que distingue este proceso de expansión es su modelo de producción local en Santo Domingo, desde donde se exportan los productos directamente a Estados Unidos. Este sistema asegura que cada helado mantenga su esencia criolla, frescura y autenticidad, preservando el sabor característico que identifica a la marca.

“Cada helado sabe tal cual como en la República Dominicana”, afirmó Pantaleón, al destacar que la empresa está implementando mejoras significativas en su planta de producción para responder a la creciente demanda internacional.

Entre los productos ya disponibles en el mercado estadounidense figuran las pintas de sabores clásicos como Ron Pasas, Vainilla, Fresa, Chocolate y Ciruela, así como las refrescantes paletas de fruta en variedades de Coco, Fresa, Chinola y Chinola Crema, elaboradas bajo los más altos estándares de calidad.

En cuanto a inversión, Pantaleón explicó que la compañía ha optado por un enfoque táctico, priorizando la expansión de su red de distribución y las ejecuciones en punto de venta, apoyadas por un aliado estratégico de distribución en Estados Unidos.

Indicó que, con más de 53 años de historia, Helados Bon se mantiene fiel a su misión de generar momentos felices para sus consumidores, llevando el auténtico sabor dominicano a nuevas fronteras y consolidando su posición como una de las marcas más queridas y emblemáticas del país.

Acerca de Helados Bon

Helados Bon es la empresa líder en la producción y comercialización de helados en la República Dominicana. Con más de cinco décadas de trayectoria, se distingue por la calidad de sus productos, su compromiso con la innovación y su capacidad de conectar emocionalmente con generaciones de dominicanos dentro y fuera del país.