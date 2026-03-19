IA es clave para optimizar resultados y sostenibilidad en la banca, según Business IT

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Business IT, empresa experta en soluciones tecnológicas, participó en la feria Banking Tech Summit, donde presentó la ponencia “Agentic Banking: ventaja competitiva con IA”, a cargo de Diego Ramos, líder de Inteligencia Artificial.

Durante su intervención, Ramos destacó cómo la IA puede contribuir a que las entidades financieras optimicen sus resultados y fortalezcan su sostenibilidad mediante la creación de experiencias de cliente más personalizadas y ágiles, apoyadas en el análisis de datos y la automatización de procesos.

Diego Ramos reveló que el 72 % de las instituciones financieras ya invierte en inteligencia artificial; sin embargo, solo el 8 % logra generar un impacto real con su implementación. Durante la exposición, explicó que esta brecha no responde únicamente a una limitación tecnológica, sino a la ausencia de una metodología integral que permita conectar los pilotos con objetivos de negocio, métricas de valor, gobernanza y capacidad de escalamiento.

En ese sentido, subrayó que el verdadero reto para la banca no es acceder a herramientas de IA, sino institucionalizar su adopción para convertir la experimentación en resultados sostenibles.

Señaló que el 92 % de los bancos a nivel global ya utiliza inteligencia artificial en al menos una función central de su negocio. En su presentación, detalló que este avance ya se refleja en ámbitos como la atención al cliente, la automatización operativa, la gestión de riesgo, el análisis de datos y la mejora de procesos internos.

No obstante, advirtió que la adopción efectiva exige equilibrio entre velocidad, control y transparencia, especialmente en un sector como el financiero, donde la trazabilidad, el cumplimiento y la confianza del cliente son factores críticos.

“La IA puede contribuir a personalizar la experiencia del usuario, reducir costos y mejorar la eficiencia, así como identificar y mitigar riesgos de manera más efectiva. Además, facilita la creación de nuevos productos y servicios financieros”, afirmó Ramos.

El experto también enfatizó la importancia de establecer un marco de gobernanza para la inteligencia artificial que garantice control y transparencia, y subrayó que esta tecnología no es el futuro, sino una realidad del presente.

Con su participación en el Banking Tech Summit, Business IT reafirmó su compromiso con el impulso de soluciones tecnológicas innovadoras que contribuyan a mejorar los procesos del sector financiero.

La empresa resaltó además la importancia de promover espacios de intercambio de conocimiento que permitan a las organizaciones adoptar herramientas digitales y de inteligencia artificial para mejorar su eficiencia operativa, fortalecer la toma de decisiones y responder de manera más ágil a los desafíos de la transformación digital.