El dólar de este jueves 19 de marzo del 2026

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Las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del Dólar Estadounidense, al cierre del 18 de marzo de 2026, son de RD$58.4786/US$ y RD$59.0887/US$, respectivamente.

Estas servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 19 de marzo de 2026.

Estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, la entidad informó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.