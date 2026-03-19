INABIE entrega lentes y atención médica a más de 800 estudiantes en Puerto Plata

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El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) entregó 124 lentes correctivos a estudiantes del Distrito Educativo 11-02 de Puerto Plata, como parte del seguimiento a una jornada de salud integral.

El acto estuvo encabezado por el subdirector del INABIE, Luis Valdez, quien destacó que estas acciones impactan directamente el rendimiento académico, al garantizar mejores condiciones de salud para los estudiantes.

Durante esta intervención también se beneficiaron más de 800 estudiantes con atenciones en salud visual, bucal, auditiva y preventiva. Además, se distribuyeron 395 kits de higiene bucal y 2,496 medicamentos esenciales.

La jornada incluyó evaluaciones médicas, charlas educativas y la detección de casos que recibirán seguimiento especializado, incluyendo futuras cirugías visuales.

Con estas iniciativas, el INABIE reafirma su compromiso con el bienestar integral y el desarrollo educativo de la población estudiantil.