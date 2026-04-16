Desde la Iglesia hasta los casinos: así queda integrado el órgano que vigilará las bancas

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El Poder Ejecutivo dispuso la reactivación del Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, puntos de venta, agencias, bancas de apuestas y demás operadores de juegos de azar, con el objetivo de culminar el proceso de depuración, validación y formalización del sector.

La medida, contenida en el decreto núm. 197-26 y dada a conocer este miércoles, responde “al alto volumen de solicitudes pendientes de regularización”, tras vencerse los plazos otorgados en 2022 por el entonces Ministerio de Hacienda —hoy Ministerio de Hacienda y Economía— para que estos negocios se adecuaran a las disposiciones legales y tributarias vigentes.

Pero, ¿quiénes integran el Consejo Consultivo creado para dar seguimiento al plan de regularización? A continuación, te explicamos su conformación y otros aspectos clave que debes conocer.

De acuerdo con lo establecido en el documento, el Consejo Consultivo estará integrado de la siguiente manera:

• Un representante del Ministerio de Hacienda y Economía (MHE)

• Un representante de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

• Un representante del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)

• Un representante de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC)

• El Administrador de la Lotería Nacional

• Dos miembros del Consejo Consultivo de la Lotería Nacional

• Un representante de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca)

• Un representante de los Concesionarios

• Un representante de la Asociación de Bancas de Apuestas Deportivas

• Un representante de la Comisión Hípica Nacional

• Un representante de la Asociación de Casinos de Juego

De igual forma, se indica que todos los miembros del Consejo Consultivo ejercerán sus funciones de manera honorífica. Además, se destaca que el administrador de la Lotería Nacional fungirá como coordinador del Consejo Consultivo.

Atribuciones particulares a la DGII

La disposición también establece que, además de su papel como miembro del Consejo Consultivo para el seguimiento del Plan de Regularización, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tendrá a su cargo las siguientes funciones:

a) Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los operadores del sector.

b) Facilitar la incorporación provisional de los establecimientos regularizados al régimen tributario correspondiente.

c) Apoyar los procesos de fiscalización y control derivados del Plan Nacional de Regularización.

Elaboración de normas para viabilizar la continuidad del proceso

Asimismo, el decreto instruye al Ministerio de Hacienda y Economía, en coordinación con ese Consejo, a elaborar, proponer y adecuar los instrumentos normativos necesarios para viabilizar la continuación efectiva del proceso de regularización, mientras que temporalmente el administrador de la Lotería Nacional fungirá como coordinador operativo, administrativo y de seguimiento.

“Sin perjuicio de las funciones que expresamente están otorgadas al Ministerio de Hacienda en el numeral 35 del artículo 3 de la ley 45-25 relativas a la inspección en el cumplimiento de las normativas relativas a las actividades de juegos de azar, se dispone de manera temporal que el coordinador del Consejo Consultivo actuará como encargado en lo concerniente a la coordinación operativa, administrativa y de seguimiento del proceso de regularización de bancas de lotería, puntos de venta o agencias, bancas de apuestas, así como los demás juegos de azar”, dice el documento.

Finalmente, la pieza legal, firmada el 26 de marzo de 2026, también deroga el Decreto núm. 295-22, dejando sin efecto la estructura anterior y consolidando un nuevo esquema institucional para la supervisión de bancas, puntos de venta, apuestas deportivas, casinos y otros juegos de azar.