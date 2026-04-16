Bono de Emergencia por lluvias: monto, provincias y como seleccionan a los beneficiarios

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Las lluvias registradas en los últimos días, que han dejado pérdidas en distintas zonas del país, llevaron al Gobierno a anunciar la entrega de un Bono de Emergencia dirigido a familias afectadas.

A continuación, lo que se sabe sobre esta ayuda:

El subsidio alcanzará a unas 10,000 familias y será canalizado a través de la Dirección de Desarrollo Social Supérate.

¿Dónde se entregará?

El programa contempla la asistencia a 446 hogares afectados por las inundaciones del pasado mes de febrero en las provincias Espaillat y María Trinidad Sánchez.

También se prevé la entrega a 2,190 familias del municipio Villa Montellano, en Puerto Plata. A estas se suman beneficiarios del programa Supérate en provincias como Valverde, Santiago, el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo.

En el caso de Puerto Plata, la ayuda se implementará en una primera fase dirigida a familias ya inscritas en Supérate en Villa Montellano.

Monto del bono

El Bono de Emergencia será de RD$7,000 por familia.

¿Cómo se seleccionan los beneficiarios?

La identificación de los hogares se realizará en coordinación con el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), con el objetivo de focalizar la ayuda en las familias más vulnerables impactadas por las lluvias.

El bono forma parte de las acciones de respuesta ante emergencias, orientadas a asistir a hogares afectados por eventos climáticos.