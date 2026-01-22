III Foro BHD de Turismo e Inversión destaca el turismo como infraestructura económica en el Caribe

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

– El Banco BHD celebró la tercera edición del Foro BHD de Turismo e Inversión, un espacio institucional creado para analizar las tendencias del turismo y la inversión en la República Dominicana y el Caribe. El evento se realizó el 20 de enero de 2026 en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

La jornada estuvo marcada por la Declaración de Madrid, que reafirma al turismo como infraestructura económica con impacto directo en empleo, conectividad, ordenamiento territorial, servicios financieros y competitividad nacional.

El foro contó con un panel de expertos integrado por Jacqueline Mora, viceministra técnica del Ministerio de Turismo; Salim Arkuch, vicepresidente de Expedia Group para Latinoamérica y el Caribe; Christopher Imbsen, vicepresidente de Políticas Públicas del WTTC; Antonio Fungairino, director de Desarrollo de Hyatt Inclusive Collection; y Alejandro Cambiaso, presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de la Salud.

El ministro de Turismo, David Collado, destacó que “el turismo es hoy una política de Estado y una de las principales plataformas de desarrollo económico de la República Dominicana”. Por su parte, Jacqueline Mora subrayó que la diversificación turística es una estrategia en construcción basada en planificación, inteligencia y alianzas.

El presidente del Banco BHD, Steven Puig, resaltó que el turismo ha impulsado la sofisticación del sector financiero, con mayor participación de fondos de pensiones, puestos de bolsa y fiduciarias. “Desde hace décadas, el Banco BHD acompaña el desarrollo del turismo dominicano, apoyando proyectos que han marcado hitos en la industria”, afirmó.

Los datos presentados dimensionaron la relevancia del turismo en la región: el Caribe genera alrededor de 86 mil millones de dólares, equivalentes al 18 % del PIB regional, y sostiene cerca de tres millones de empleos. En República Dominicana, las cifras alcanzaron récords con 11.7 millones de visitantes y más de 21 mil millones de dólares en aportes económicos, equivalentes al 16 % del PIB nacional.

El vicepresidente de Expedia Group, Salim Arkuch, planteó que la República Dominicana tiene la escala y conectividad para convertirse en el hub turístico del Caribe, promoviendo un modelo regenerativo y sostenible que posicione a la región como referente mundial del turismo insular.

Por su parte, Christopher Imbsen del WTTC enfatizó la necesidad de integrar el turismo en la planificación nacional del desarrollo, con marcos regulatorios modernos y conectividad aérea sólida que permitan escalar la diversificación turística y atraer inversión de largo plazo.

El ejecutivo de Hyatt, Antonio Fungairino, expuso sobre el turismo multipropósito, que combina descanso, cultura, bienestar, negocios y turismo médico, y requiere estrategias de marketing, conectividad y estándares de servicio confiables.

Finalmente, Alejandro Cambiaso destacó que el Caribe debe transitar de un modelo de volumen hacia uno de alto valor por visitante, impulsando segmentos como turismo médico, bienestar y deportivo, que aportan estabilidad, mayor gasto y reputación internacional.