Promiches destaca el avance y la proyección de Miches en FITUR 2026

Madrid, España. — Los directivos de la Asociación de Hoteles y Turismo El Seibo–Miches, Promiches, participan en FITUR 2026, representando al destino Miches ante el mercado turístico internacional y consolidando su posicionamiento como uno de los polos emergentes más sólidos del Caribe en materia de turismo de lujo sostenible e inversión responsable.

Como parte de la agenda oficial de la feria, Promiches participó en el desayuno “Avances y Oportunidades de Inversión en República Dominicana”, organizado por el Ministerio de Turismo, un espacio estratégico para presentar el crecimiento del destino, su evolución como oferta turística de lujo sostenible y las riquezas naturales que distinguen a Miches dentro del portafolio turístico nacional.

Durante su intervención, el presidente de Promiches, William Phelan, destacó que el desarrollo que hoy exhibe Miches es el resultado de una visión compartida y de un trabajo coordinado entre el sector público y privado.

“Lo que ven hoy es posible gracias al Acuerdo Público-Privado para el Desarrollo Turístico de Miches, un compromiso que ha garantizado infraestructura clave como el acueducto de la zona turística y el Plan de Gestión y Conservación de Playa Esmeralda”, expresó Phelan.

Asimismo, subrayó que Miches ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad tangible dentro del mapa turístico dominicano.

“Hoy, Miches es un destino que trasciende las promesas. Estamos hablando de una inversión privada que supera los 1,000 millones de dólares. Este capital no solo se traduce en estructuras, sino en bienestar social: más de 20,000 empleos hoteleros operativos y un total que supera las 3,000 habitaciones hoteleras en operación”.

En ese mismo escenario, el presidente de Promiches extendió una invitación directa a inversionistas y aliados estratégicos, resaltando la oportunidad de formar parte de un modelo de desarrollo alineado a la sostenibilidad y al valor de largo plazo.

En el marco general de FITUR 2026, fueron anunciados importantes proyectos que fortalecerán la oferta turística del destino Miches, entre ellos Paradisus Miches, con 600 habitaciones; Miches Grand Resort, un desarrollo de más de 2 millones de metros cuadrados; y el proyecto Miches City Center, alcanzando en conjunto una inversión que supera los USD 1,350 millones.

Estos avances reflejan el trabajo articulado entre Promiches y el Ministerio de Turismo, consolidando una visión común para el desarrollo turístico ordenado, sostenible y competitivo de Miches, preservando su esencia natural y proyectándolo como un destino de clase mundial.