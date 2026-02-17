Impacto negativo reformas impositivas en crecimiento

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Un estudio premiado por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) revela que un aumento de los impuestos que grava la renta provoca una caída en la tasa de crecimiento económico a largo plazo, pero si se acompaña de incentivos a la inversión en capital físico el efecto puede revertirse y favorecer el crecimiento.

La investigación analiza varios escenarios de reformas tributarias y como estas influyen sobre las principales variables macroeconómicas (tasa de crecimiento del PIB, empleo y tiempo dedicado a la educación, así como consumo privado, inversión en capital físico e inversión en capital humano como porcentaje del PIB y también sobre el ratio del stock de capital humano respecto del capital físico).

El estudio, titulado “Reformas impositivas en un modelo de crecimiento endógeno con capital humano calibrado para República Dominicana”, fue elaborado por Yanna Cristina Dishmey Marte y obtuvo el segundo lugar del Concurso Anual de Economía Biblioteca Juan Pablo Duarte 2025.

El modelo fue calibrado con datos trimestrales correspondientes al período 1991-2019, lo que permitió simular el comportamiento de la economía dominicana ante distintas reformas fiscales y proyectar sus efectos a largo plazo.

A partir de los resultados obtenidos en la investigación, esta recomienda “al Gobierno y los hacedores de políticas públicas del país estimular el esquema de incentivos vigente, en particular aquel que promueve el incremento de capital físico, de tal forma que su aplicación y permanencia procure aumentar el crecimiento económico y, garantizar la racionalización y eficiencia del gasto público (gasto corriente o improductivo) a fin de minimizar o limitar el impacto negativo que generan los procesos de reformas impositivas de los países”..

