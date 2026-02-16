Los 5 mayores decomisos de droga en RD: cómo fue el proceso y qué pasó después

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este lunes, las autoridades de República Dominicana informaron que dieron "otro contundente y decisivo golpe a las estructuras del narcotráfico internacional", con la incautación de un cargamento de 2,049 paquetes (más de dos toneladas) de presunta cocaína, durante una operación conjunta y combinada desplegada en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.

Tras más de 15 horas de seguimiento ininterrumpido, las unidades actuantes lograron neutralizar la embarcación donde iba la sustancia a unos 30 pies de eslora, a varias millas náuticas al sur de las costas del referido municipio.

Dijeron que en su interior fueron ocupadas 69 pacas, que contenían un total de 2,049 paquetes de la sustancia, envueltos en fundas plásticas y marcados con distintos logotipos.

El periódico Hoy hizo un recuerdo de los cinco decomisos de drogas más grandes en los últimos años.

Hasta el momento, el mayor decomiso realizado en el país se registró en diciembre de 2024, con la incautación de 9,588 kilos de cocaína en el Puerto Multimodal de Caucedo, en Boca Chica.

Esa cantidad de cocaína no cabía en el parqueo de la DNCD.

La droga estaba oculta en un cargamento de bananas procedente de Guatemala con destino a Bélgica. El hallazgo fue producto de un operativo coordinado entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección General de Aduanas y agencias de inteligencia nacionales e internacionales, quienes inspeccionaron contenedores sospechosos mediante perfiles de riesgo y vigilancia portuaria.

En el mismo puerto, pero en el 2006, se frustró un envío de 2,582 kilos de cocaína. Este cargamento, mucho mayor de lo habitual para esa época, fue detectado gracias a labores de inteligencia y revisiones aduaneras aleatorias que levantaron sospechas por inconsistencias en la documentación.

En 2023, otro importante decomiso fue el de 2,271 kg de cocaína interceptados también en Caucedo. Esta vez, la droga estaba escondida dentro de un contenedor de guineos con destino a Holanda.

El hallazgo fue el resultado de perfiles de riesgo y detección por parte de agentes especializados, que ordenaron una inspección física tras notar discrepancias en la ruta y documentación del contenedor.

En enero de 2013, las fuerzas de seguridad dominicanas incautaron 1,860 kg de cocaína en la zona costera de Playa Mía, en la provincia de San José de Ocoa.

La operación fue producto de vigilancias marítimas y alertas de inteligencia que identificaron la llegada de embarcaciones sospechosas sin plan de navegación claro, lo que llevó a una interceptación en alta mar.

En febrero de 2017, fue interceptado otro gran cargamento de 1,841 kg de cocaína en Bahía de Ocoa durante una operación conjunta terrestre y marítima. La DNCD, con apoyo de la Armada Dominicana, detectó movimientos irregulares de embarcaciones que despertaron la alerta de patrullas costeras, lo que derivó en la localización de la droga escondida entre bultos de carga en una playa aislada.