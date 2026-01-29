Impulsa oferta agroexportadora en Alemania

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) participará en Fruit Logistica 2026, la feria internacional líder del sector de frutas y hortalizas frescas, que se celebrará del 4 al 6 de febrero en Berlin, Alemania.

Fruit Logistica es reconocida como el evento mundial más relevante para la industria hortofrutícola, al reunir a todos los actores de la cadena de valor, productores, exportadores, distribuidores, minoristas y empresas logísticas. En el 2025, la feria contó con más de 2,770 expositores y 66,000 visitantes de 145 países.

La directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro Disla, destacó la entidad estará ubicada en el Booth B-61, desde donde promoverá la oferta exportable nacional y facilitará encuentros de negocios entre empresas dominicanas y compradores internacionales.