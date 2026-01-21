ProDominicana busca nuevas inversiones en Fitur

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) participará en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, donde desarrollará una agenda estratégica de reuniones con representantes de diversos sectores.

Entre los sectores con los que la institución tendrá reuniones están el de servicios, inversión y comercio, con el objetivo de continuar posicionando a la República Dominicana como un destino competitivo, confiable y diversificado para la inversión extranjera directa y el desarrollo de negocios.

Además, la participación de ProDominicana en Fitur 2026 busca continuar fortaleciendo alianzas estratégicas, identificar nuevas oportunidades de inversión y promover las ventajas comparativas del país en sectores clave, en consonancia con la visión de desarrollo sostenible y crecimiento económico impulsada por el Gobierno dominicano.

Asimismo, estas reuniones permitirán presentar los avances del país en materia de clima de inversión, seguridad jurídica, infraestructura, conectividad y capital humano, así como explorar nuevas oportunidades en áreas emergentes como el turismo de salud, la economía de servicios y la innovación.

La nueva edición de la Feria internacional de Turismo, tendrá lugar del 21 al 25 de, en el recinto ferial IFEMA Madrid.