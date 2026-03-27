Impulsan el campo: entregan RD$7 millones en bonificaciones a productores del Sur

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Bahoruco. La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) entregó este viernes 17 certificados de bonificación a productores agrícolas de las provincias Bahoruco e Independencia, por un monto de RD$7,102,211.98, destinados a la modernización y optimización de los sistemas de riego en ambas demarcaciones.

Con esta suman tres las bonificaciones del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir), un esfuerzo del Gobierno orientados a promover la modernización del riego y fortalecer la productividad del campo dominicano. Hasta la fecha, se han otorgado 66 certificados a productores de San Juan, Azua y Ahora Bahoruco e Independencia.

Claudio Caamaño Vélez, director de la TNR

Claudio Caamaño Vélez, director de la TNR, destacó el compromiso del Estado dominicano con el desarrollo agrícola, resaltando el respaldo institucional que reciben las provincias beneficiadas. Asimismo, valoró el rol de las autoridades locales y el trabajo conjunto con el Banco Agrícola (Bagrícola) para estructurar políticas públicas que faciliten el acceso a financiamiento e incentivos.

El funcionario informó que este proceso forma parte de un plan más amplio orientado a promover cultivos de alto valor económico bajo esquemas tecnificados que garanticen mayor rendimiento y sostenibilidad, como, por ejemplo, el relanzamiento del cultivo de uva de mesa en Neiba.

Productor bonificado III

«Hoy estamos reconociendo a 17 productores que completaron todo el proceso. Esto demuestra que sí es posible implementar estos proyectos y obtener resultados concretos», expresó Caamaño Vélez, resaltando la importancia de que los productores favorecidos se conviertan en referentes dentro de sus comunidades, demostrando con resultados el impacto positivo de estas iniciativas en la calidad de vida.

Claudio Caamaño se dirige a los presentes

El director de TNR, resaltó que estas acciones contribuyen a fortalecer la competitividad del sector agrícola, al tiempo que promueven prácticas sostenibles en la gestión de los recursos. «Esto representa un impulso importante para los productores, quienes pueden mejorar su eficiencia productiva en menor tiempo y con menor inversión», enfatizó.

En el acto de entrega de certificados estuvieron presentes María Esther Díaz, gobernadora de Bahoruco; Yadel Suberví, alcalde del municipio de Neiba; Indhira Pulinario, encargada del Fotesir; Luis Payero, de la Regional Sur de TNR; Miguel Dotel, gerente del Bagrícola en esta provincia; y José Manzueta junto a Baldemiro Medina, director ejecutivo y director técnico del Instituto Nacional de la Uva (Inuva).