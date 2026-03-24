Riego por goteo en República Dominicana: eficiencia hídrica y mayor productividad agrícola

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En el marco del Día Mundial del Agua, la conversación sobre el uso eficiente de este recurso vuelve a colocarse en el centro del debate, especialmente en la agricultura, donde los retos del clima y la necesidad de producir con mayor sostenibilidad exigen soluciones cada vez más precisas.

Entre las prácticas que han ganado mayor relevancia se encuentra el riego por goteo, una tecnología que permite llevar el agua directamente a la raíz de la planta, reducir pérdidas por evaporación y aplicar solo lo que el cultivo necesita. Cuando se combina con fertirriego, también facilita una mejor absorción de nutrientes, reduce pérdidas y favorece un desarrollo más uniforme en el campo.

Además de mejorar la eficiencia, este tipo de tecnificación permite tomar decisiones más precisas sobre cómo, cuándo y cuánto regar, sobre todo cuando se apoya en herramientas de monitoreo, estaciones meteorológicas y mediciones de variables como caudales, niveles freáticos y condiciones del suelo.

En República Dominicana, una de las experiencias que refleja esta evolución es la del Consorcio Azucarero Central (CAC), empresa que opera el Ingenio Barahona, que ha venido incorporando sistemas de irrigación tecnificada y monitoreo en sus operaciones agrícolas en la región Sur. La empresa cuenta con más de 270 pozos de observación, además de estaciones de aforo, estaciones meteorológicas y otros puntos de control distribuidos en la zona agrícola.

El CAC introdujo el riego por goteo en 2014 y actualmente cuenta con 2,000 hectáreas bajo este sistema. Según datos de la empresa, esta tecnificación permite reducir en más de un 30% el uso de agua frente a esquemas tradicionales de riego por gravedad.

De acuerdo con la experiencia de la empresa, la implementación combinada de riego por goteo y fertirriego ha permitido incrementos de productividad cercanos al 40%, junto con mejoras en las condiciones del suelo y una reducción de la salinidad en las áreas intervenidas. Un ejemplo destacado es el Proyecto Aguacatico, mediante el cual se reactivaron más de 860 hectáreas de tierras agrícolas utilizando riego por goteo. Este proyecto logró un aumento de aproximadamente 50% en la productividad y una reducción de cerca de 2 millones de metros cúbicos de agua al año, en comparación con un sistema de riego tradicional para la misma superficie.

“Mantenemos el compromiso de impulsar una producción agrícola cada vez más eficiente y sostenible, apoyada en el uso responsable de los recursos y en la incorporación de tecnologías que fortalezcan la productividad del campo”, expresó Gilberto Diaz del Consorcio Azucarero Central.

El tema cobra especial relevancia en una región como el sur del país, donde la disponibilidad de agua y las condiciones climáticas hacen cada vez más necesario fortalecer prácticas agrícolas más precisas y sostenibles. En ese contexto, el uso de tecnologías de riego se perfila como una herramienta cada vez más relevante para acompañar la productividad del campo sin perder de vista la gestión responsable del recurso.