¿La incertidumbre internacional ha provocado escasez y alzas de precios en RD? Esto dice el Conep

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Pese al cambiante panorama internacional, marcado por el conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel, en República Dominicana no se han registrado problemas de abastecimiento ni aumentos significativos en los precios de los productos.

Así lo aseguró este martes el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, quien afirmó que la estabilidad de los costos se debe, en gran parte, a la resiliencia de los sectores productivos.

“La buena noticia es que en República Dominicana, al día de hoy, no ha habido un tema de abastecimiento, no ha habido cambios significativos en los precios. Eso, en gran parte, se debe a la resiliencia de nuestros sectores productivos”, manifestó el líder empresarial.

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César Dargam destacó que el sector empresarial y el Gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, se reúnen constantemente para evaluar los indicadores económicos y el impacto directo en los consumidores.

“Estamos en diálogo permanente con el Gobierno; semanalmente se hacen reuniones. Mañana habrá una nueva reunión y ahí evaluamos los indicadores y cómo va esto afectando directamente al bolsillo de los consumidores”, dijo.

De igual forma, aunque precisó que “al final del día, quien produce debe reflejar los costos que le cuesta esa operación”, el empresario sostuvo que el Conep ha adoptado medidas como el monitoreo constante, cambios en los fletes, revisión de inventarios, compras adelantadas y contratos futuros que permitan aportar mayor estabilidad.

“Sin embargo, esta es una situación que cambia todos los días, pero hay el compromiso de mantener las condiciones actuales”, enfatizó Dargam.