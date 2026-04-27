RD y sus fuerzas productivas superan adversidades y malos augurios

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El repunte alcanzado por la economía dominicana en marzo 2026 refleja que las autoridades gubernamentales y monetarias y el empresariado nacional no se han amilanado ante los vientos inflacionarios y recesivos generados por conflictos bélicos de la geopolítica global y que, por el contrario, exhiben firmes muestras de resiliencia y pujanza.

La potente recuperación económica de 17 de 18 indicadores presentados por el Indicador Mensual de Actividad Económica, IMAE, del Banco Central, desoyen por demás los graznidos de casandra de líderes y su eco mediático quienes propagan el discurso de que República Dominicana va a la deriva y sin rumbo y que el actual gobierno no sabe gobernar.

En uno de los entornos internacionales más complicados de los últimos años, con un conflicto armado activo en Medio Oriente que disparó los precios del petróleo globalmente, la economía dominicana cerró el primer trimestre de 2026 con un crecimiento de 4.1%, acelerando hasta 5.1% en marzo.

Esos datos del Banco Central tienen un impacto directo en los empleos, salarios y en todas las actividades cotidianas del país.

El Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía dominicana crecerá 3.7% durante todo 2026, por encima del promedio de América Latina y el Caribe, estimado en 2.3%.

El gobierno dominicano, por su parte, proyecta un crecimiento de entre 3.5% y 4.0% para el año. El primer trimestre del año no defraudó: sus resultados están en línea con lo que las principales instituciones esperaban, y en algunos sectores lo superan.

Construcción y turismo: los dos grandes motores

Dos sectores llegaron empatados al tope del crecimiento en marzo: construcción y hoteles, bares y restaurantes, ambos con 8.0%. La traducción es directa. La construcción es uno de los sectores que más empleo genera en el país, especialmente para trabajadores informales: más obras activas equivalen a más contratos y más jornales.

El turismo, por su parte, es uno de los principales generadores de empleo formal en zonas costeras y urbanas: el 8.0% de marzo y el 6.2% acumulado del trimestre reflejan hoteles con alta ocupación, restaurantes activos y nuevas contrataciones sostenidas.

Manufactura y servicios, finanzas: la economía crece por varios frentes

Lo que hace sólido este trimestre es que no depende de un solo sector. Los servicios financieros crecieron 7.0% en marzo, lo que indica que los bancos están prestando y la actividad económica tiene respaldo de crédito. La minería y canteras creció 7.7% en el acumulado del trimestre, generando ingresos importantes para el Estado.

Sectores como salud (6.4% en marzo) y enseñanza (4.4%) también crecieron, reflejando inversión continua en servicios que afectan directamente la calidad de vida.

En cuanto a la manufactura de zonas francas —que emplea a más de 200,000 personas— el 7.8% de marzo es positivo, aunque hay que ser precisos: enero fue un mes negativo para ese sector, y el dato de marzo en parte refleja una recuperación. La tendencia acumulada del trimestre (3.8%) es positiva, pero hay que esperar el segundo trimestre para confirmar que el crecimiento se consolida.

Inflación en la meta

Crecer está bien. Crecer sin que los precios se disparen es mejor. La inflación interanual cerró marzo en 4.63%, dentro del rango meta del Banco Central (4% ± 1%) que el país mantiene de forma ininterrumpida desde 2023. Eso es relevante porque el contexto global está presionando los precios al alza: el conflicto en el Estrecho de Ormuz encareció el petróleo en más de 25% en pocas semanas, y varios países de la región están viendo su inflación desbordarse.

Que la República Dominicana crezca y mantenga la inflación bajo control es la combinación más favorable para el poder adquisitivo de los hogares.

El contexto externo

El contexto importa. Desde finales de febrero, un conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán cerró parcialmente el Estrecho de Ormuz y generó la mayor disrupción del mercado petrolero global en décadas.

Eso afecta directamente a la República Dominicana como importadora de combustible: rutas marítimas más largas, costos de transporte más altos, y presión sobre la factura energética del Estado. Los analistas internacionales identifican al Caribe como una de las regiones más expuestas a este shock.

Esos efectos están llegando, pero no se han expresado por completo todavía. El segundo trimestre de 2026 será el que realmente ponga a prueba la resistencia de la economía. Los resultados de enero a marzo son sólidos; la pregunta es qué pasa cuando el impacto completo del precio del petróleo se siente en costos de producción, transporte y consumo.

¿Qué significa todo esto para la gente?

En lo inmediato: sectores que generan empleo masivo —construcción, turismo, manufactura— crecieron con fuerza en el trimestre. En 2025, la economía generó casi 120,000 nuevos empleos, y el primer trimestre de 2026 apunta a que esa tendencia continúa. La inflación bajo control preserva el valor del salario. Y el crecimiento amplio —con 17 de 18 sectores en positivo— significa que las oportunidades no están concentradas en un solo rincón del país.

El arranque de 2026 es positivo y verificado. Lo que viene en el segundo trimestre determinará si esa base aguanta el entorno más difícil que enfrenta la economía global en lo que va de la década, pero debe esperarse que la resiliencia y pujanza de las fuerzas productivas y el liderazgo con que operan el gobierno central y las autoridades monetarias continúen haciendo el trabajo.

El repunte de marzo de la economía nacional es a los graznidos pesimistas de las casandras opositoras, lo que el reclamo del vate chileno advertía a sus adversarios en los versos del epígrafe.