Incremento en 96% utilidades netas en el año 2025

Durante el período enero-diciembre del 2025, Seguros Reservas registró un incremento de 96% en sus utilidades netas al pasar de RD$1,309 millones a diciembre de 2024, a un preliminar de RD$2,500 millones en el 2025.

Tanto el resultado técnico como el resultado operativo reflejaron crecimientos de 37% y 271% respectivamente, representando crecimientos netos de RD$1,594 millones y RD$1,319 millones equivalentes a resultado de RD$5,928 millones en la parte técnica y RD$1,805 millones en la parte operativa. Con estas cifras Seguros Reservas cierra el año 2025 con el mejor desempeño financiero de sus 23 años de trayectoria.

La fortaleza financiera de la compañía se refleja igualmente en sus indicadores regulatorios. Al cierre de 2025, Seguros Reservas presenta un índice de solvencia de 3.5 y un índice de liquidez de 2.0, ambos por encima del mínimo requerido por la Superintendencia de Seguros, lo que confirma su capacidad para cumplir oportunamente con sus obligaciones y sostener un crecimiento responsable. Además, hubo un crecimiento sostenido en la actividad operativa. A diciembre de 2025, las primas suscritas superaron los RD$26,700 millones, reflejando un crecimiento interanual de 7%, mientras que las primas cobradas aumentaron 11%, al pasar de RD$24,410 millones en diciembre 2024 a RD$27,199 millones en diciembre 2025, un incremento neto de RD$2,789 millones y por primera vez un valor mayor a las primas suscitas del mismo año.