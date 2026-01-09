Manifestaciones por crisis económica en Irán se expanden a 25 provincias y dejan decenas de muertos

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

Las manifestaciones en Irán estallaron el 28 de diciembre, cuando comerciantes de Teherán organizaron una protesta contra el aumento de los precios y el colapso del rial, lo que desencadenó una ola de acciones similares en otras ciudades.

Desde entonces, se han extendido a 25 de las 31 provincias de Irán, según un recuento de la AFP basado en declaraciones oficiales y medios locales, y han dejado decenas de muertos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad.

Medios locales y comunicados oficiales han informado sobre al menos 21 personas muertas.

Este mismo jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formuló una severa advertencia a las autoridades iraníes, a quienes amenazó con "golpear muy duro" si intensifican aún más la represión.

"Les hice saber que, si empezaban a matar gente, (...) los golpearemos muy duro", dijo el presidente estadounidense durante una entrevista con el presentador de radio conservador Hugh Hewitt.

Numerosos manifestantes, a pie o en auto, desfilaron por una importante avenida de Teherán, según videos publicados en redes sociales y cuya autenticidad comprobó la AFP.

Cadenas de televisión en farsi, radicadas fuera de Irán, y otros medios también difundieron imágenes de grandes protestas en ciudades como Tabriz, en el norte, y Mashhad, en el este.

El balance de muertos en el movimiento de protesta no está claro. Según la oenegé Iran Human Rights (IHR), que tiene sede en Noruega, al menos 45 manifestantes, incluidos ocho menores, murieron en las marchas.

El líder supremo dice que "no cederá" ante los "vándalos"

Este viernes, el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, insistió en que la república islámica "no cederá" ante los manifestantes antigubernamentales, a quienes calificó de "vándalos" y "saboteadores", en un discurso transmitido por la televisión estatal.

En sus primeras declaraciones sobre las crecientes protestas contra el gobierno que comenzaron a finales del pasado mes de diciembre, Jamenei afirmó que las manos de Donald Trump "están manchadas con la sangre de más de un millar de iraníes" y vaticinó que el "arrogante" presidente estadounidense será "derrocado", como lo fue la dinastía imperial que gobernó Irán hasta la revolución de 1979.

Corte de internet

El miércoles fue la jornada más sangrienta, con 13 manifestantes muertos, según esa organización, que también indicó que "cientos" de personas resultaron heridas y que más de 2.000 fueron detenidas.

En cambio, según un recuento de la AFP basado en la información oficial comunicada por los medios iraníes y las autoridades, el balance sería de al menos 21 personas muertas, entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad.

Irán se encuentra "actualmente sometido a un corte de internet a escala nacional", afirmó en X la ONG de vigilancia de la ciberseguridad Netblocks, basándose en "datos en tiempo real" y refiriendo "una serie de medidas de censura digital (...) contra las manifestaciones".

Según videos cuya autenticidad fue comprobada por AFP, los manifestantes gritaban lemas como "es la batalla final, Pahlavi volverá", en alusión a la dinastía derrocada por la Revolución islámica de 1979, o "Seyyed Ali será destituido", en referencia al guía supremo Ali Jamenei, en el poder desde 1989.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, volvió a llamar el jueves a "la máxima moderación" frente a los manifestantes, así como al "diálogo" y a "escuchar las reivindicaciones del pueblo".

Este jueves, un policía iraní resultó muerto al oeste de Teherán cuando intentaba "controlar los disturbios", según informó la agencia de noticias Fars.

El movimiento se ha extendido a universidades y los exámenes finales en una de las principales universidades de Teherán, la universidad Amir Kabir, se han pospuesto una semana, según la agencia de noticias ISNA.

Estas manifestaciones, inicialmente vinculadas al costo de la vida, son las más importantes en Irán desde las que tuvieron lugar tras la muerte en 2022 de Mahsa Amini, detenida por llevar supuestamente mal ajustado el velo.