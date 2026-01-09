Asociación Dominicana de Profesores dice que fusión entre Mescyt-Minerd sería un atraso para el país

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) asegura que fusión que se busca realizar entre el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) no beneficiaria en nada la calidad educativa en el país y la califican como un atraso.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, se expresó al respecto y sostuvo además que esta iniciativa no parte de ningún análisis.

“No parte de ningún diagnóstico, no hay ningún estudio que haya recomendado esa fusión, por lo tanto no es conveniente, no es necesaria”, sostuvo durante una manifestación por este y otros reclamos.

Como ya es costumbre, los maestros aprovecharon la oportunidad para exigir el 4% para la educación.

El dirigente Estudiantil, identificado solo como Pichardo, afirmó que la Ley de Estrategia Nacional de la Educación dice que el presupuesto debía estar en el 7% este año.

“No hay una fundamentación que nos haga ver o que muestre a la sociedad que detrás de esa propuesta se busca la calidad de la educación”, concluyó la maestra María Teresa Cabrera.