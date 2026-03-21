Ante incremento de los precios de combustibles, líneas aéreas dominicanas aumentarán las tarifas

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Ante el aumento del precio a 21 pesos en el Avtur (Jet A-1), un combustible de aviación, las tarifas aéreas subirán el costo en todas las rutas, según informó el presidente de la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA), Omar Chahín.

Sin embargo, ADLA aclaró que el reciente incremento de ese combustible responde a dinámicas internacionales asociadas a la volatilidad de los mercados energéticos, influenciadas actualmente por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, particularmente en torno a Irán.

Indicó que ese tipo de ajustes impacta de manera transversal a toda la industria aeronáutica, tanto aerolíneas nacionales como internacionales, dado que ese derivado del petróleo constituye uno de los principales componentes de la estructura de costos operativos del sector.

Respecto al porcentaje específico del aumento, Chahín indicó al periódico Hoy que dependerá de cada aerolínea. Aunque algunas asumieron un aumento, no todas tienen las mismas estructuras de costos, precisó.

“Estamos ante un fenómeno global que afecta a toda la aviación por igual. Las aerolíneas no tienen control sobre el precio del combustible, pero sí la responsabilidad de gestionar su impacto para garantizar la continuidad del servicio y la sostenibilidad de sus operaciones”, expresó Chahín, presidente de ADLA.

En este contexto, la asociación reiteró que la evolución de tarifas responde a múltiples factores y no a decisiones aisladas de mercados específicos, sino a una realidad global que impacta integralmente a toda la industria de la aviación.