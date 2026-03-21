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Larimar Fiallo celebra la llegada de su hija Elena

Fiallo fue Miss Republica Dominicana Universo en el año 2004

Larimar Fiallo (Fuente externa)

Larimar Fiallo (Fuente externa)

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La exreina de belleza Larissa del Mar Fiallo compartió con alegría la llegada de su hija Elena Wachsmann Fiallo, nacida el pasado 17 de marzo de 2026, fecha que coincidió con la celebración de St. Patrick’s Day.

En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, Fiallo expresó: “Home, donde estén ellos y Jimena, ahí quiero acampar por siempre, mi hogar, refugio de mi alma. Bienvenida a tu familia Elena Wachsmann Fiallo”. 

La publicación, acompañada de un saludo al mundo con un “Hola mundo”, generó numerosas reacciones de cariño y felicitaciones de seguidores, amigos y figuras del entretenimiento.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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