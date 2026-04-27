Indocal trabaja para que cables eléctricos y acero cumplan normas calidad

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) trabaja para garantizar que los cables eléctricos y los productos de acero cumplan con las normas que aseguren su calidad.

Al participar en el Encuentro Económico de HOY, Néstor Julio Matos Ureña, director general de Indocal, afirmó que en el caso de los cables eléctricos, el organismo trabaja con los sectores reguladores, como los ministerios de la Vivienda, Obras Públicas y Energía y Minas, así como la Superintendencia de Electricidad.

El funcionario estuvo acompañado de Rocío Francina de la Cruz, encargada de Reglamentación Técnica de Indocal, y el periodista Cristian Mota, director de Comunicación.

“Nosotros podemos certificar la calidad de un producto, pero no podemos emitir una resolución obligando a un sector a usar uno u otro material. ¿Quién puede hacer eso? Los órganos reguladores”, dijo Matos Ureña.

Explicó que el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones y el Indocal trabajan para que, a partir de ahora, todas las importaciones de productos de acero cuenten con una certificación del organismo que dirige, y que esa medida entrará en vigencia antes de septiembre de este año.

Sostuvo que Indocal verifica las varillas que se producen en el país y las que se importan, por lo cual no se utiliza ninguna varilla, sea importada o de fabricación local, que no cumpla con los requerimientos de calidad exigidos por Indocal.

En cuanto a los cables eléctricos, informó que ha tenido conversaciones con la Superintendencia de Electricidad y el Ministerio de Energía y Minas sobre la calidad de esos productos.

Recordó que Indocal no tiene facultad para imponer una resolución sobre la calidad de los alambres eléctricos, a menos que el órgano regulador así lo exija.

Precisó que se encamina hacia la implantación de una norma de aplicación obligatoria, de modo que, cuando haya una importación, esta sea revisada antes de entrar al país, tal como ocurre con el acero y las varillas.

El funcionario dijo que el Indocal trabaja de manera ardua y decidida en la normalización, es decir, en la creación de nuevas normas y/o en la actualización de las existentes.

Consideró que no se puede asegurar la calidad de un producto o sector si no cuenta con el respaldo de una norma técnica que estandarice los procesos o los homologue.

Afirmó que Indocal trabaja de manera muy activa con los sectores productivos del país, creando normas que refuercen sus prácticas y contribuyan a elevar los estándares de los productos y servicios que ofrecen al mercado.

Actualmente, Indocal maneja un catálogo de más de 1,200 normas, que abarcan todos los sectores productivos, como turismo, agropecuario, bebidas y alimentos.

Destacó que el país ha avanzado en la certificación de turismo médico y que ya figuran tres instituciones, entre ellas el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) y Odontología Dominicana (OdontoDom).

Agregó que esos centros ofrecen un servicio de primera calidad, basado en estándares internacionales. Existen, dijo, otras instituciones que están en proceso de certificación.