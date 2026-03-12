La industria crece de manera moderada

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

El informe sobre el Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) indica que la actividad manufacturera comienza a mostrar señales de recuperación al inicio de 2026. No obstante, se trata de un crecimiento moderado, sostenido principalmente por el dinamismo de las ventas, mientras otros componentes del índice aún evidencian cierta fragilidad.

Este comportamiento se refleja en el incremento del índice, que pasó de 51.2 en enero a 51.9 en febrero de 2026. Al mantenerse por encima del umbral de 50 puntos, el indicador señala una expansión de la actividad manufacturera con respecto al mes anterior. Se trata, además, del segundo mes consecutivo en terreno expansivo, lo que sugiere que el sector comienza a dejar atrás la contracción observada hacia el cierre de 2025.

El volumen de ventas fue el componente más dinámico, al aumentar de 50.16 a 55.84. Este repunte sugiere una mayor demanda de productos manufacturados y se perfila como el principal motor detrás de la mejora general del índice.

Sin embargo, el informe también deja entrever algunas señales de debilidad en variables clave del proceso productivo. El índice de producción descendió de 51.32 a 49.67, entrando en zona de contracción. El indicador de empleo, por su parte, cayó de 54.00 a 51.92, aunque todavía se mantiene en terreno expansivo. Asimismo, los inventarios de materias primas se redujeron hasta ubicarse en 50.00, lo que refleja una situación de estabilidad, pero sin acumulación significativa.

En cuanto a los tiempos de entrega de los suplidores, estos registraron un leve aumento, aunque permanecen por debajo del nivel de 50, lo que sugiere que persisten ciertas tensiones o debilidades en la cadena de suministro. En conjunto, estos elementos indican que la producción aún no se expande al mismo ritmo que la demanda.

En síntesis, el sector manufacturero parece transitar hacia una fase de recuperación moderada en 2026, impulsada fundamentalmente por la demanda, pero aún acompañado de cautela en ámbitos como la producción, los inventarios y la logística.

Y así, entre cifras y tendencias, la industria comienza a insinuar un nuevo pulso: como una maquinaria que, tras la pausa, vuelve lentamente a encontrar el ritmo de su propio latido.