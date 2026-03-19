Informe dice AFP no garantizan pensiones justas

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) obtuvieron beneficios por RD$5,933 millones y destinaron RD$7,198 millones a gastos internos el año pasado, mientras que los trabajadores recibirán pensiones que no superarán el 30% de sus ingresos.

El informe “La radiografía de la Seguridad Social: resultados y costo social de las Administradoras de Fondos de Pensiones 2025”, presentado ayer por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Fundación Juan Bosch, el Proyecto + Derechos y la Coalición por la Seguridad Social Digna.

El estudio, presentado por el economista Francisco Tavárez, uno de sus autores, resalta que los ingresos operacionales de las AFP en 2025 alcanzaron los RD$11,562.2 millones, mientras que las utilidades pasaron de RD$4,387 millones en 2020 a RD$5,933.8 millones en 2025, con un crecimiento promedio anual de 6.2%.

El costo social de las AFP, que resulta de la suma de sus utilidades y gastos operativos, en 2025 alcanzó RD$13,132, 1 millones, señala.

Precisa que de manera acumulada entre el 2004 y 2025, el costo social de las AFP fue de RD$126,489.1 millones.

Ese monto implica recursos que se podrían haberse destinado a fortalecer el sistema de pensiones y a financiar servicios sociales clave.

Los gastos operativos de las AFP crecieron a un ritmo de 13.7% anual, superando incluso las utilidades, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia del sistema.

En la actividad también hablaron los economistas Antonio Ciriaco Cruz y Nicolás Jiménez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y director de la Escuela de Economía de la UASD

Según el informe, más del 80% de los fondos de pensiones se concentran en deuda pública e instrumentos financieros vinculados a grandes grupos económicos, generando un circuito financiero donde los trabajadores financian al Estado y luego pagan esa deuda vía impuestos.

Critica que los mismos sectores beneficiados con incentivos fiscales y subsidios tienen acceso preferencial a los fondos de pensiones. Resalta que la empresa César Iglesias, donde las AFP adquirieron acciones en 2023 por RD$4,800 millones que posteriormente perdieron el valor, lo que evidencia riesgos que recaen sobre los fondos de los trabajadores. Cuatro AFP concentran el 95.4% de los ingresos del mercado,