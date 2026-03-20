Equinoccio de Primavera: El fenómeno que cambia el día y la noche

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Madrid,.Tras un invierno de muchas borrascas, este viernes comienza la primavera, una estación muy esperada por la cercanía del buen tiempo, el aumento de horas de luz solar y la floración, aunque llegará con tiempo inestable por la borrasca Therese, que azota a Canarias con un temporal de viento, lluvias abundantes e intensas y fuerte oleaje.

La primavera astronómica comienza cada año con el equinoccio, cuando el día y la noche tienen una duración similar, y se prolonga hasta el solsticio de verano. Este año el cambio a la estación estival será el 21 de junio.

El inicio de la primavera astronómica varía ligeramente cada temporada, pero en el hemisferio norte suele producirse alrededor del 20-21 de marzo. Este año empezará el 20 de marzo a las 15:46 (hora peninsular).

No es lo mismo la primavera astronómica que la meteorológica, que comprende el período diciembre-enero-febrero, con meses completos para facilitar la comparación de datos para elaboración de informes y estudios climáticos.

La primavera es una de las estaciones más esperadas por la población, ya que se asocia a la mejora del tiempo tras el final del invierno.

Las jornadas a partir de ahora se alargan considerablemente cada día, con más horas de luz solar, y con un tiempo que tiende a ser más suave y agradable.

Ello favorece el brote de flores y plantas, que este año dejará una floración especialmente acusada tras tantas lluvias, con mucho verde, pero también con muchas alergias, según advierten los expertos.

La borrasca Therese en Canarias



Esta vez el inicio de la primavera será inestable, con tiempo muy adverso en el archipiélago canario, que también se está dejando notar aunque con menor intensidad en el extremo sur peninsular.

La influencia de Therese en la península será menor que en Canarias, en donde las lluvias durante el episodio podrán ser extraordinarias, y causar crecidas de barrancos y deslizamientos de tierra, según ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Algunas zonas podrían recibir más agua que la que cae en todo un año por la borrasca Therese, que es la decimonovena de la temporada, marcando un récord absoluto.

Predicciones para este jueves



Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, este jueves en Canarias, en alerta naranja por peligro importante, podrán acumularse más de 80 litros por metro cuadrado en doce horas en cumbres y zonas del este, sur y oeste de Gran Canaria.

Las rachas de viento alcanzarán intensidades de hasta 90 kilómetros por hora, superando incluso los 100 kilómetros por hora, en la Palma y norte de Tenerife; asimismo, serán muy fuertes en las cumbres de Gran Canaria, lo que ha activado alertas de nivel naranja.

Además, el oeste de la Palma y la isla del Hierro están en alerta naranja por fenómenos costeros, con olas de 5 a 6 metros.

En la península, en Andalucía, está en alerta naranja la costa de Granada, y también Almería capital y zona del poniente, por fenómenos costeros con olas de 3 a 4 metros.

Predicción meteorológica del trimestre



Según las predicciones para la primavera meteorológica (marzo-abril-mayo), hay un 50 % de probabilidad de que sea más cálido de lo normal en Canarias y suroeste peninsular, con un 20 % de que sea más frío de lo normal en estas zonas.

En el resto de la península hay un 60 % de probabilidad de que sea más cálido de lo normal y un 70 % en Baleares. En ambas zonas hay un 10 % de probabilidad de que sea más frío de lo normal.

Sin embargo, a nivel de precipitaciones no hay todavía una tendencia clara, de acuerdo a las predicciones de la Aemet -que se basan en modelos actuales y que podrían registrar variaciones dado que son a muy largo plazo y la primavera tiene tiempo muy variable.

Cambio de hora a finales de marzo



El arranque de la primavera se producirá en vísperas del tradicional cambio de hora del último fin de semana de marzo, en el que se adelantarán las manecillas del reloj, traduciéndose en jornadas aún más largas.

En la noche del sábado 28 al domingo 29 de marzo, a las 2:00 horas los relojes pasarán a marcar las 3:00, por lo que serán menos las horas de sueño, con una jornada el domingo con más horas de luz.

Dicha práctica que se repite dos veces al año, adelantando o atrasando los relojes en primavera y otoño, para ajustar las actividades a la luz solar, se implantó hace décadas por motivos de supuesta eficiencia energética.

Sin embargo, no existe consenso unánime en estos momentos sobre la efectividad de la medida. Desde España, de hecho, el Gobierno ha propuesto a la Unión Europea acabar con el cambio de hora estacional.

Según el presidente español, Pedro Sánchez, cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. En su opinión, apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de las personas.