Inicia obras subestaciones eléctricas

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Edesur Dominicana informó que inició la construcción de tres modernas subestaciones eléctricas en Engombe y Herrera, en Santo Domingo Oeste, y en Haina, San Cristóbal, que contemplan una inversión de RD$3,140 millones.

Con estas obras la distribuidora pone en marcha la segunda fase de su Plan de Expansión de Redes y Reducción de Pérdidas Técnicas en Distribución.

Estos trabajos tienen como objetivo aumentar la eficiencia operativa, contribuyendo a la reducción de las pérdidas técnicas y al incremento de la continuidad y calidad del abastecimiento, así como ampliar la capacidad instalada para atender el crecimiento de la demanda en el sistema de distribución eléctrica de la empresa.

Con estas subestaciones se añadirán 240 megavoltioamperios (MVA) a la capacidad instalada del sistema. Manejarán niveles de tensión de 138/12.5 kilovoltios y contarán con mecanismos de protección y automatización de última generación, aportando mayor confiabilidad a la red eléctrica.