Emiten Decreto 306-29 que crea Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa

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El presidente de la República, Luis Abinader, emitió este jueves el Decreto 309-26 que crea la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, con el objetivo de diseñar las bases para la conformación de un Sistema Educativo Nacional Integral, orientado a un nuevo modelo educativo y a su articulación con la ciencia, la tecnología y la innovación.

La iniciativa también contempla la elaboración de un anteproyecto de ley de educación integral que responda a los desafíos del futuro y fortalezca la articulación entre los distintos niveles y modalidades del sistema educativo dominicano.

De acuerdo con el decreto, la Comisión Ejecutiva coordinará sus trabajos con la Comisión Nacional creada mediante el Decreto 173-16, del 24 de junio de 2016, a fin de garantizar la coherencia entre el proceso de transformación educativa y las iniciativas ya desarrolladas en el sector.

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La comisión estará integrada por el ministro de Educación, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el ministro de Administración Pública y la directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

Asimismo, contará con un Comité Consultivo que estará integrado por expertos de distintas áreas de la educación, encargado de propiciar el diálogo, la consulta y el consenso en torno a las transformaciones requeridas por el sistema educativo y el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

También, se conformará un Comité Técnico responsable de redactar las propuestas finales derivadas de los consensos alcanzados durante el proceso.

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El decreto establece, además, que la Comisión Ejecutiva deberá considerar aspectos fundamentales, como el desarrollo de mecanismos de aseguramiento de la calidad educativa, la articulación entre educación, formación técnico-profesional y mercado laboral, así como el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Sistema Nacional de Investigación Educativa y del Marco Nacional de Cualificaciones.

Como parte de sus funciones, la comisión organizará una Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, la cual incluirá consultas territoriales en todas las regiones del país, consultas institucionales, consultas abiertas a la ciudadanía y encuentros con expertos nacionales e internacionales.

El propósito de este proceso será recoger propuestas para construir un sistema educativo integral, definir los elementos de una educación orientada al futuro, promover una reforma curricular y organizacional y formular una nueva ley de educación acorde con las necesidades del desarrollo nacional.

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Una vez concluida la consulta, se elaborarán propuestas para fortalecer la articulación del sistema educativo, consolidar el sistema de aseguramiento de la calidad, desarrollar un ecosistema nacional de investigación educativa y fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

Además, se formularán recomendaciones sobre las transformaciones institucionales necesarias para implementar las reformas y se presentará un anteproyecto de ley para la transformación del sistema educativo dominicano.

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El referido decreto establece que la Comisión Ejecutiva deberá presentar al Poder Ejecutivo el anteproyecto de Ley de Educación y las recomendaciones derivadas del proceso en un plazo no mayor de seis meses.

La disposición también instruye a todas las instituciones del Poder Ejecutivo a colaborar con la comisión en el marco de sus competencias.

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Con esta medida queda derogado el Decreto 580-24, del 7 de octubre de 2024, que creó una comisión especial para coordinar los procesos administrativos y legales relativos a la fusión de los ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.