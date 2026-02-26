Inicia en Santiago la primera certificación especializada en Desarrollo Inmobiliario

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ante el crecimiento urbano de la ciudad y un mercado que exige más profesionalización y modelos financieros eficaces, TUR Formación Inmobiliaria inauguró el primer Diplomado en Desarrollo Inmobiliario con aval universitario de la República Dominicana.

La certificación es avalada por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y respaldada por la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI), lo que la convierte en la única certificación en el país que combina rigor académico, validación gremial y aplicación directa al mercado local. Fue puesto en marcha en el hotel Hampton Inn de Santiago.

Wayne Wheeler, director académico de TUR, señaló que el notable dinamismo en el desarrollo urbano que experimenta Santiago y el Cibao hace cada vez más urgente la profesionalización del sector. El diplomado permitirá a los diferentes actores del ecosistema inmobiliario pasar del desarrollo empírico al método, contando con herramientas reales, modelos financieros sólidos y una visión integral del ciclo completo del proyecto.

“Santiago está en un momento de transformación urbana importante, es por ello que contar con profesionales formados con una visión integral, que entiendan el impacto financiero, legal, urbano y comercial de sus decisiones, es clave para que ese crecimiento sea sostenible y bien estructurado”, comentó Wheeler.

El acto de presentación fue realizado en el hotel Hampton Inn de Santiago, contó con la presencia de Francisco José García Perdomo, decana de la UNPHU, y de Sandy Rodríguez, presidente de APROCOVICI.

Formación con más de 20 expertos del sector

Durante la certificación, las clases serán impartidas por profesionales activos del sector, entre los que figuran especialistas en macroeconomía, urbanismo, agrimensura, tasación, arquitectura, ingeniería civil, finanzas corporativas, permisología, gestión de riesgos, sostenibilidad, marketing y derecho inmobiliario.

Dirigido a desarrolladores, promotores, constructores, arquitectos, ingenieros, agentes inmobiliarios, inversionistas, banqueros, abogados y profesionales del sector privado y público; el programa tiene una duración de 60 horas académicas distribuidas en seis módulos que cubren desde los fundamentos del desarrollo inmobiliario hasta la planeación de mercado y la comercialización.

El diplomado posiciona a Santiago como modelo ejemplar en un momento clave para el desarrollo urbano del país. En este tiempo, cada participante desarrolla su propio proyecto inmobiliario bajo una metodología práctica, lo cual le permitirá tener un proyecto estructurado y aplicable de inmediato en su práctica profesional.