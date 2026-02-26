Independencia
¿Qué pasó realmente el 27 de febrero de 1844? La historia minuto a minuto
La independencia de República Dominicana tuvo un enorme significado para el país y sus habitantes. El logro de la independencia significó el fin de la opresión haitiana y la libertad para construir una nación libre.
Este 27 de febrero de 2026, se conmemora con orgullo y alegría el 182 aniversario de un momento trascendental en la historia de esta media isla: la proclamación de independencia de nuestra nación.
En este aniversario de la independencia dominicana, recordamos con gratitud y admiración el sacrificio y la valentía de aquellos hombres y mujeres que lucharon incansablemente por la libertad y la soberanía de la patria.
Por eso, te mostramos a continuación la historia completa:
Cronología breve de la Independencia Dominicana: hechos clave explicados paso a paso
Gabriel Alberto Hernández Tiburcio