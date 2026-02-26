Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Independencia

¿Qué pasó realmente el 27 de febrero de 1844? La historia minuto a minuto

La independencia de República Dominicana tuvo un enorme significado para el país y sus habitantes. El logro de la independencia significó el fin de la opresión haitiana y la libertad para construir una nación libre.

27 de febrero de 2022: El 178 aniversario de la Independencia Nacional

Este 27 de febrero de 2026, se conmemora con orgullo y alegría el 182 aniversario de un momento trascendental en la historia de esta media isla: la proclamación de independencia de nuestra nación.

En este aniversario de la independencia dominicana, recordamos con gratitud y admiración el sacrificio y la valentía de aquellos hombres y mujeres que lucharon incansablemente por la libertad y la soberanía de la patria.

Por eso, te mostramos a continuación la historia completa: 

En nuestro primer episodio te presentamos: la vida de Juan Pablo Duarte, el apóstol principal del sueño de una República Dominicana independiente. Disfruta de otros episodios históricos como este, no subidos a Youtube, entrando a: https://unviajealahistoria.com/ Este proyecto es un aporte de Fundación Corripio, para que los dominicanos conozcan los personajes relevantes de su historia. #UnViajealaHistoria #FundaciónCorripio #JuanPabloDuarte #historiadominicana #RD #republicadominicana #IndependenciaDominicana #Padresdelapatria

