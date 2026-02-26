La Embajada de RD en Italia celebra el 182 aniversario de la Independencia Nacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un despliegue de cultura, diplomacia y patriotismo, las misiones diplomáticas de la República Dominicana ante Italia y ante la Santa Sede, celebraron el 182 aniversario de la Independencia Nacional con un solemne evento en el prestigioso Auditórium Antonianum de Roma.

La conmemoración, realizada por la Embajada de la República Dominicana ante Italia, en colaboración con la Embajada dominicana ante la Santa Sede y la Representación Permanente ante los Organismos Internacionales (FAO, FIDA, PMA), inició con la conducción de los destacados actores dominicanos radicados en Italia, Iris Peynado y Miguel Gobbo Díaz, quienes dieron la bienvenida a una concurrida audiencia compuesta por el cuerpo diplomático, consular, y autoridades italianas.

Tras la interpretación de los himnos nacionales de Italia y la República Dominicana, se dio paso a las intervenciones oficiales.

El acto contó con las palabras de S.E. Rafael Lantigua, Embajador dominicano en Italia; Víctor Suárez, Embajador ante la Santa Sede; y S.E. Ada Hernández, Representante Permanente ante los Organismos Internacionales. Asimismo, intervino la Ministra Plenipotenciaria Laura Carpini, Directora Central para los Países de América Latina de la Cancillería italiana.

Al evento asistieron representantes de diversos Ministerios, Cámara de Diputados y del Senado italiano, directivos de la Organización Ítalo-Latinoamericana (IILA), así como el cuerpo consular dominicano acreditado en territorio italiano.

Durante su alocución, el Embajador Rafael Lantigua resaltó la solidez de la democracia dominicana y el excelente estado de las relaciones con Italia. Al referirse a la gestión actual, destacó: “Hoy, bajo la conducción estratégica del presidente Luis Abinader Corona, la Nación navega con ideales preclaros... en una gestión que prioriza la paz social y la transparencia”.

Lantigua también subrayó el fortalecimiento del vínculo entre ambas naciones, señalando que: “Hemos fortalecido una hermandad inquebrantable con Italia... con el objetivo de dar el mejor servicio a los más de 50,000 dominicanos residentes en este maravilloso país que nos acoge”.

El corazón de la celebración fue el magistral concierto ofrecido por la Fanfara de los Carabinieri de Roma, quienes, en un gesto de hermandad cultural, interpretaron un repertorio de música dominicana que incluyó merengues y boleros, acompañados por el maestro folclórico Juan Santana y su cuerpo de baile.

La velada concluyó con un cóctel donde los asistentes disfrutaron del desfile de moda “Cielos de Quisqueya” del artista visual dominicano Erickdony Turbí Pérez. Los invitados también tuvieron la oportunidad de degustar productos emblemáticos de la exportación dominicana, como el ron y el cacao, representados por las marcas Brugal y Two Sides Cacao.

La celebración rindió homenaje a la gesta heroica de 1844, reafirmando el compromiso de las misiones diplomáticas en Roma con la protección de sus nacionales, la prosperidad económica y la promoción de los valores democráticos en el escenario internacional.