República Dominicana será sede del Primer Congreso Internacional sobre Control de Plagas Urbanas

El Hotel Jaragua acogerá el CIPLAG RD 2026 – Primer Congreso Internacional sobre Control de Plagas Urbanas en la República Dominicana, un evento que marcará un antes y un después en el fortalecimiento y la profesionalización del sector a nivel nacional y regional.

El anuncio fue realizado por Alexander Mata, presidente de la Asociación Nacional de Manejo de Plagas Urbanas (ANMPU), junto a los miembros de su directiva, quienes destacaron la importancia de este encuentro como una plataforma clave para el intercambio de conocimientos, innovación y actualización técnica.

CIPLAG RD 2026 reunirá a expertos internacionales, empresas líderes en biocidas, tecnologías de última generación, sistemas de monitoreo y soluciones innovadoras para el control de plagas en entornos urbanos, consolidándose como el principal evento especializado del sector en el país.

El congreso contará con un programa técnico de alto nivel, que incluirá Conferencias magistrales impartidas por especialistas de reconocimiento internacional, exhibición comercial y tecnológica, con las últimas tendencias del mercado, espacios de networking profesional orientados a la creación de alianzas estratégicas, talleres prácticos, enfocados en la actualización y capacitación técnica de los participantes.

De acuerdo con los organizadores, CIPLAG RD 2026 representa una oportunidad estratégica para posicionar a la República Dominicana como referente regional en el control profesional de plagas urbanas, impulsando prácticas responsables que contribuyan a la salud pública, la seguridad sanitaria y la protección del medioambiente.

El evento está dirigido a empresarios, técnicos, profesionales del sector, así como a instituciones públicas y privadas, que buscan fortalecer sus conocimientos y formar parte del desarrollo sostenible de la industria.

Con esta iniciativa, la ANMPU reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación y la profesionalización del manejo de plagas en el país, invitando a todos los actores del sector a ser parte de este acontecimiento histórico.